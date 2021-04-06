Происшествия

16 минут назад

Пробка из-за ДТП в центре Липецка начинается на левом берегу

6 292
#ДТП #пробка
Пробка из-за ДТП в центре Липецка начинается на левом берегу

На перекрёстке Фрунзе и Советской столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Вечером 6 апреля на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе в Липецке автобус «Мерседес» 325-го маршрута столкнулся с кроссовером «Тойота». 

Машины перекрыли почти все полосы проезжей части у мэрии в сторону центрального рынка. Из-за этого образовалась пробка, которая начинается на левом берегу.

Информация о пострадавших уточняется.
6 292
#ДТП #пробка

Комментарии (6)

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Не гость

35 секунд назад
Из-за двух недоумков, столько людей страдает
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Мимоходом

1 минуту назад
На фото похоже, что тойота автобус подрезала
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Ну, пешком, пешком...

3 минуты назад
Пешочком до дома дойдут... Ничего страшного !!)
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Мент, Сам ты Мент

7 минут назад
Таки номера дали, я ж не виноват
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