Пробка из-за ДТП в центре Липецка начинается на левом берегу

На перекрёстке Фрунзе и Советской столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Вечером 6 апреля на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе в Липецке автобус «Мерседес» 325-го маршрута столкнулся с кроссовером «Тойота».



Машины перекрыли почти все полосы проезжей части у мэрии в сторону центрального рынка. Из-за этого образовалась пробка, которая начинается на левом берегу.



Информация о пострадавших уточняется.

