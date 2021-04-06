Происшествия
16 минут назад
Пробка из-за ДТП в центре Липецка начинается на левом берегу
На перекрёстке Фрунзе и Советской столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Вечером 6 апреля на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе в Липецке автобус «Мерседес» 325-го маршрута столкнулся с кроссовером «Тойота».
Машины перекрыли почти все полосы проезжей части у мэрии в сторону центрального рынка. Из-за этого образовалась пробка, которая начинается на левом берегу.
Информация о пострадавших уточняется.
Машины перекрыли почти все полосы проезжей части у мэрии в сторону центрального рынка. Из-за этого образовалась пробка, которая начинается на левом берегу.
Информация о пострадавших уточняется.
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