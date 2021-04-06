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В Липецке сотрудники вневедомственной охраны задержали похитителей металла

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#кража
В Липецке сотрудники вневедомственной охраны задержали похитителей металла
5 апреля в Правобережном округе Липецке сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области задержали четверых молодых людей, которые проникли на территорию предприятия и попытались украсть цветной и черный металл.

- Задержаны двое 19-летних жителей города, 21-летний ранее судимый липчанин и 18-летний юноша, похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии. 

Возбуждено уголовное дело о покушение на кражу.  
3 335
#кража

Комментарии (3)

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Mikl

4 минуты назад
Брать надо "Спартака"любитель поживиться на халяву.
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Гость

17 минут назад
90ые возвращаются
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Вася Пупкин ©

46 минут назад
Надо было хорошо учителей в школе слушать. Тогда бы знали, что положено Юпитеру, то заказано быку!
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