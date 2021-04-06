Происшествия
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В Липецке сотрудники вневедомственной охраны задержали похитителей металла
5 апреля в Правобережном округе Липецке сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области задержали четверых молодых людей, которые проникли на территорию предприятия и попытались украсть цветной и черный металл.
- Задержаны двое 19-летних жителей города, 21-летний ранее судимый липчанин и 18-летний юноша, похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело о покушение на кражу.
- Задержаны двое 19-летних жителей города, 21-летний ранее судимый липчанин и 18-летний юноша, похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело о покушение на кражу.
Mikl
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Вася Пупкин ©