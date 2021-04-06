Происшествия

сегодня, 12:51

«Семёрка» выехала на встречку и сбила мопед с двумя подростками

2 735
#ДТП
2
«Семёрка» выехала на встречку и сбила мопед с двумя подростками

Водитель приговорён к 2 годам ограничения свободы и компенсации морального вреда в 850 000 рублей.

Задонский районный суд Липецкой области вынес приговор жителю Задонска, который сбил мопед с двумя несовершеннолетними.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это ДТП произошло 8 июня 2019 года около 21.30 на улице Школьная в селе Уткино.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся навстречу мопедом, на котором находились 16-летний водитель и 12-летний пассажир. После столкновения и мопед, и автомобиль выбросило в кювет.

Оба подростка сильно пострадали: они проходили длительное лечение в стационаре больницы и реабилитацию. Подросток, сидевший за рулём мопеда, и вовсе получил инвалидность: в результате аварии ему диагностировали закрытый перелом бедра со смещением, открытый перелом ноги, размозжение пальца на ноге. Пассажир мопеда получил закрытый перелом бедра, множественные раны и ссадины левой ноги, один палец на ноге ему ампутировали из-за начавшегося некроза. Медики расценили травмы детей как тяжкий вред здоровью.

Добавим, что водитель «ВАЗа» настаивал, что на полосу движения мопеда не выезжал, кроме того, на мопеде не горела передняя фара, и его было практически невозможно увидеть в ночное время, несовершеннолетние передвигались без шлемов, а водитель мопеда и вовсе не имел права управления транспортным средством. Но пострадавшие уверяют: передняя фара всё же была включена.

В результате суд назначил водителю «ВАЗа» наказание по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в виде 2 лет ограничения свободы.

Кроме того, с водителя была взыскана компенсация морального вреда, причинённого потерпевшим: 450 000 рублей в пользу одного подростка и 400 000 рублей — в пользу другого.
2 735
#ДТП
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

10 минут назад
Дичь дикая -обстоятельства так себе о горе водятлах !Мопеды в массы -инвалидность -здрасте!
ответить

мотобрат

32 минуты назад
теперь ему придется продать консерву, почку, , взять кредит и платить до гроба и ездить зайцем на ОТ.
ответить

Еще в рубрике

37-летняя липчанка собрала с туристов 1,8 миллиона рублей, но на отдых не отправила
#мошенничество #туризм
37-летняя липчанка собрала с туристов 1,8 миллиона рублей, но на отдых не отправила

11 минут назад

Происшествия
Ельчанка показала в магазине пачку денег и ее обокрали на улице
#карманная кража
2
Ельчанка показала в магазине пачку денег и ее обокрали на улице

сегодня, 12:20

Происшествия
44-летняя женщина избила ухажёра дочери
#избиение
16
44-летняя женщина избила ухажёра дочери

сегодня, 12:11

Происшествия
Водитель избежал ответственности за кражу 10 тонн удобрений
#кража #удобрения
2
Водитель избежал ответственности за кражу 10 тонн удобрений

сегодня, 11:44

Происшествия
Вандалы на Петровском спуске нанесли ущерб в 10 тысяч рублей
#вандализм #хулиганство
18
Вандалы на Петровском спуске нанесли ущерб в 10 тысяч рублей

сегодня, 11:23

Происшествия
Юлия Брунцева потребовала смягчения приговора
#авария #ДТП #Брунцева
25
Юлия Брунцева потребовала смягчения приговора

сегодня, 10:21

Происшествия