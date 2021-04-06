«Семёрка» выехала на встречку и сбила мопед с двумя подростками

Водитель приговорён к 2 годам ограничения свободы и компенсации морального вреда в 850 000 рублей.

Задонский районный суд Липецкой области вынес приговор жителю Задонска, который сбил мопед с двумя несовершеннолетними.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это ДТП произошло 8 июня 2019 года около 21.30 на улице Школьная в селе Уткино.



Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся навстречу мопедом, на котором находились 16-летний водитель и 12-летний пассажир. После столкновения и мопед, и автомобиль выбросило в кювет.



Оба подростка сильно пострадали: они проходили длительное лечение в стационаре больницы и реабилитацию. Подросток, сидевший за рулём мопеда, и вовсе получил инвалидность: в результате аварии ему диагностировали закрытый перелом бедра со смещением, открытый перелом ноги, размозжение пальца на ноге. Пассажир мопеда получил закрытый перелом бедра, множественные раны и ссадины левой ноги, один палец на ноге ему ампутировали из-за начавшегося некроза. Медики расценили травмы детей как тяжкий вред здоровью.



Добавим, что водитель «ВАЗа» настаивал, что на полосу движения мопеда не выезжал, кроме того, на мопеде не горела передняя фара, и его было практически невозможно увидеть в ночное время, несовершеннолетние передвигались без шлемов, а водитель мопеда и вовсе не имел права управления транспортным средством. Но пострадавшие уверяют: передняя фара всё же была включена.



В результате суд назначил водителю «ВАЗа» наказание по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в виде 2 лет ограничения свободы.



Кроме того, с водителя была взыскана компенсация морального вреда, причинённого потерпевшим: 450 000 рублей в пользу одного подростка и 400 000 рублей — в пользу другого.