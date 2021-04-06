40 минут назад
Елецкий депутат предложил убрать из городского сквера бюст премьер-министра РСФСР
Депутаты горсовета приняли положение о памятниках, и посоветовали коллеге обдумать его предложение в согласии с новыми правилами.
-Мы живем в «Город воинской славы», историческом поселении федерального значения. И, наверное, прежде чем какие-либо архитектурные формы устанавливать, мы должны иметь возможность их обсудить, оценить последствия их установки, то есть – как жители к ним отнесутся, нужно ли это. Предлагается правовой механизм, который в других муниципалитетах существует. Я считаю, что он должен появится и у нас, - обратился к депутатам глава города Евгений Боровских.
На сессии выступил депутат фракции «Единая Россия» Василий Саввин, предложивший перенести бюст члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета Министров РСФСР Михаила Соломенцева из одноименного городского сквера в деревню Ериловку, где родился Михаил Соломенцев.
В пункте №3 положения говорится о том, что памятники знаменитым ельчанам могут быть установлены, если человек проживал в Ельце, учился, работал, вел деятельность в интересах города.
- Соломенцев работал на липецком тракторном заводе, в Карагандинской и Челябинских областях, а потом в Москве. Я предлагаю передать памятник на его историческую родину, - сказал коллегам Василий Саввин.
Как сообщил GOROD48 мэр Ельца Евгений Боровских, депутаты не приняли предложение Василия Саввина и посоветовали ему обдумать эту идею в соответствии с новом положенинм. При этом мэр города отметил, что депутаты оказались не слишком благосклонны к идее коллеги.
Михаил Соломенцев родился в деревне Ериловка Елецкого уезда в 1913 году. Некоторое время жил с родителями в Донецкой области, но школу заканчивал в Ельце. После окончания ленинградского политеха в 1940 году попал по распределению в Липецк, где строился будущий тракторный завод, тогда еще просто – завод №61. Прошел путь от мастера смены цеха выпуска снарядов до начальника цеха. Член компартии с 1940 года. После войны назначался на должности главного инженера и директора заводов в Челябинске. С 1954 года – на партийной работе. Возглавлял Карагандинский, Ростовские обкомы партии. Позже занимал высокие партийные должности в Верховном Совете СССР, с 1971 по 1983 годы – Председатель Совета Министров РСФСР, являлся членом Политбюро ЦК КПСС.
Бюст Михаилу Соломенцеву, как дважды Герою Социалистического Труда установлен в Ельце в 1984 году. В 90-е годы бюст не раз подвергался нападениям вандалов, демократы первой волны требовали его сноса.
Фото: elets-adm.ru
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