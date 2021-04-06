Елецкий депутат предложил убрать из городского сквера бюст премьер-министра РСФСР

Депутаты горсовета приняли положение о памятниках, и посоветовали коллеге обдумать его предложение в согласии с новыми правилами.





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Вчера сессия городского совета депутатов Ельца приняла проект положения о порядке установки памятников, мемориальных досок и памятных знаков на территории города. Положение установит единые правила установки и демонтажа памятников, мемориальных досок и памятных знаков на территории города, требования к устанавливаемым памятникам, мемориальным доскам, памятным знакам, порядок их учета, содержания и демонтажа.-Мы живем в «Город воинской славы», историческом поселении федерального значения. И, наверное, прежде чем какие-либо архитектурные формы устанавливать, мы должны иметь возможность их обсудить, оценить последствия их установки, то есть – как жители к ним отнесутся, нужно ли это. Предлагается правовой механизм, который в других муниципалитетах существует. Я считаю, что он должен появится и у нас, - обратился к депутатам глава города Евгений Боровских.На сессии выступил депутат фракции «Единая Россия» Василий Саввин, предложивший перенести бюст члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета Министров РСФСР Михаила Соломенцева из одноименного городского сквера в деревню Ериловку, где родился Михаил Соломенцев.В пункте №3 положения говорится о том, что памятники знаменитым ельчанам могут быть установлены, если человек проживал в Ельце, учился, работал, вел деятельность в интересах города.- Соломенцев работал на липецком тракторном заводе, в Карагандинской и Челябинских областях, а потом в Москве. Я предлагаю передать памятник на его историческую родину, - сказал коллегам Василий Саввин.Как сообщил GOROD48 мэр Ельца Евгений Боровских, депутаты не приняли предложение Василия Саввина и посоветовали ему обдумать эту идею в соответствии с новом положенинм. При этом мэр города отметил, что депутаты оказались не слишком благосклонны к идее коллеги.Михаил Соломенцев родился в деревне Ериловка Елецкого уезда в 1913 году. Некоторое время жил с родителями в Донецкой области, но школу заканчивал в Ельце. После окончания ленинградского политеха в 1940 году попал по распределению в Липецк, где строился будущий тракторный завод, тогда еще просто – завод №61. Прошел путь от мастера смены цеха выпуска снарядов до начальника цеха. Член компартии с 1940 года. После войны назначался на должности главного инженера и директора заводов в Челябинске. С 1954 года – на партийной работе. Возглавлял Карагандинский, Ростовские обкомы партии. Позже занимал высокие партийные должности в Верховном Совете СССР, с 1971 по 1983 годы – Председатель Совета Министров РСФСР, являлся членом Политбюро ЦК КПСС.Бюст Михаилу Соломенцеву, как дважды Герою Социалистического Труда установлен в Ельце в 1984 году. В 90-е годы бюст не раз подвергался нападениям вандалов, демократы первой волны требовали его сноса.