За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 74 человека

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 28 024 случая новой коронавирусной инфекции, 24 818 человек выздоровели, 2 649 — лечатся, 557 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 548 человек.

В больницах сегодня находятся 352 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 297 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 82 случая инфицирования коронавирусом. Почти две трети случаев в Липецке — 56, на втором месте с большим отрывом Грязинский район — 6, третье место поделили Елец и Липецкий район — по 5 заболевших. В Добринском районе — 3, в Добровском, Долгоруковском и Елецком районах — по 2, в Становлянском районе — один заболевший.