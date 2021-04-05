На чеховский фестиваль липчане повезут «Бунина»

С 21 по 30 мая в Подмосковье пройдёт XXI международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».

Как сообщают организаторы, в этом году на фестивале «Мелиховская весна» будет представлено 23 спектакля. Международную часть фестивальной программы этого года составят спектакли из Испании, Израиля, Польши, Украины. Помимо них в афише заявлены постановки театров из Москвы, Липецка, Вологды, Тюмени, Нижневартовска и ряда городских округов Московской области.



В рамках фестиваля «Мелиховская весна» 24 мая Липецкий государственный академический театр драмы имени Льва Толстого на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра покажет спектакль «Бунин. Рассказы эмигранта» по рассказам Ивана Бунина «Холодная осень», «Руся», «Антигона» и другие.



Постановка этого спектакля была осуществлена с помощью гранта по поддержке молодой режиссуры. Спектакль уже получил специальный приз жюри Международного театрального фестиваля «У Троицы» (г. Сергиев Посад) - «За творческую дерзость в диалоге с классической традицией», а на фестивале профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены» в 2020 получил одну из основных наград «Лучший дуэт» (Анастасия Абаева и Владимир Юрьев).