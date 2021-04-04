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сегодня, 18:58

Обнаруженные у липчанина таблетки оказались синтетическим наркотиком

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#наркотики
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Обнаруженные у липчанина таблетки оказались синтетическим наркотиком

27-летнего жителя Липецка остановили сотрудники ППС

Во время патрулирования города, на улице 50 лет НЛМК сотрудники ППС остановили 27-летнего горожанина, которого доставили в отдел полиции, где при личном досмотре у него обнаружили 5 таблеток.

Таблетки были направлены на экспертизу, которая установила, что это синтетический наркотик.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в УМВД России по  Липецку.
3 2622
#наркотики
3

Комментарии (3)

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Суслик

сегодня, 19:54
Подкинули ?
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Лёлик

сегодня, 19:48
Достатошно одной таблэткы !
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Мдяя

сегодня, 19:41
Обыск с протоколом и понятыми был?
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