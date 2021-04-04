Обнаруженные у липчанина таблетки оказались синтетическим наркотиком

27-летнего жителя Липецка остановили сотрудники ППС

Во время патрулирования города, на улице 50 лет НЛМК сотрудники ППС остановили 27-летнего горожанина, которого доставили в отдел полиции, где при личном досмотре у него обнаружили 5 таблеток.



Таблетки были направлены на экспертизу, которая установила, что это синтетический наркотик.



- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в УМВД России по Липецку.