Общество

сегодня, 13:05

Набережная в Данкове должна выдержать натиск Дона

9 1054
#половодье #паводок #Данков #Дон
Набережная в Данкове должна выдержать натиск Дона

Ее состояние оценят после прохождения паводка.

Загрузка плеера
Глава администрации Данковского района Валерий Фалеев прокомментировал разлив Дона, затопивший Набережную в Данкове. Он через Instagram сообщает о текущей ситуации с паводком и планах по борьбе с половодьем.

- Такого бурного паводка данковчане не наблюдали более 10 лет. Мы наладили транспортное сообщение по окружной дороге с интервалом в 15 минут, добавили дополнительный автобус, продлили время работы вечернего маршрута, обеспечили бесплатный проезд в эти выходные дни. При снижении уровня воды подрядная организация восстановит пешеходное движение. Сейчас предприятие ведёт круглосуточное дежурство. Кроме того, в зону затопления попала сцена на набережной, вода зашла под амфитеатр. По сообщению специалистов подрядной организации железобетонные монолитные конструкции способны выдержать даже полное затопление. Все конструкции обшиты деревом и пропитаны специальным материалом. По факту убывания воды подрядчик также готов произвести необходимый косметический ремонт объектов, - пишет Валерий Фалеев. - Администрация района готова оказать помощь жителям из многодетных, малообеспеченных семей, пенсионерам и другим категориям граждан, нуждающихся в финансовой поддержке, с учётом жизненной ситуации.



Валерий Фалеев просит данковчан достойно пережить временные трудности.

Напомним, в субботу утром половодье реки Дон затопило сцену смотровой площадки на новой Набережной в Данкове. Ее благоустройство, которое обошлось в 79 млн рублей, завершили только в январе 2021. По последним данным, уровень воды в Данкове поднялся на 4,5 метра относительно нулевой отметки.
9 1054
#половодье #паводок #Данков #Дон

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья

34 минуты назад
Проектантов к ответу., вы в школе учились? Рассуждаете о возвышенном,а сами пишете как первоклассник.Зачем вы задаете глупые вопросы?Потерялись во времени? Наверное не знаете,что сейчас у нас олигархический капитализм,а не мода какая-то.
ответить

Культуролог

51 минуту назад
Ну а если эта П буква, то она как бы напоминает извечный вопрос Николая П. : "А когда будет сухо?"
ответить

Нина

сегодня, 14:42
Проектантов к ответу.,Если строить на века, то воровать будет не откуда!
ответить

85

сегодня, 14:29
Это не буква П. Это портал, где Вася взывал о снеге и дожде на метра полтора. Но, похоже, слегка перестарался
ответить

12

сегодня, 14:06
А это что за буква "П" да еще из досок? Все потемнеет и со временем сгниет.
ответить

Проектантов к ответу.

сегодня, 14:03
А в СССРсторили с 100 летнем запасом прочности и учитывали все котоклизвы. Досих про пользуемся их водопроводом, цехами, домами и так далее. При конструировании проекта моста, набережной нельзя было прочитать эти нюансы, ведь строится не на 2-3 года и что завтра будет не бралось во внимание? ДА ЕСЛИ ТАК ПРОЕКТИРОВАТЬ ТО ГАРАНТИЯ БУДЕТ ПОЖИЗНЕННО И СТРОИТЕЛИ ЗАМУЧАЮТСЯ ИХ КАЖДЫЙ ГОД ПО ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ ИСПРАВЛЯТЬ. Или это сейчас в моде, каждый год или полгода переделывать ссылаясь на гарантию? Ну тогда рабочии не чего не будут получать.
ответить

Лебедянец

сегодня, 13:44
И в Лебедянь пусть заедет по пути,посмотрит как Лебедянская администрация ворует деньги,дорог нет ,одни направления,и с Лебедяньмолоко пусть решат вопрос ,они каждую ночь спускают свои нечистоты в реку дон.
ответить

Вот это номер!

сегодня, 13:16
Это оказывается амфитеатр,греки с римлянами в гробу переворачиваются.
ответить

Егерь Кузьмич

сегодня, 13:13
Артамонов ехай в Данков, устрой неожиданный приезд.
ответить

Еще в рубрике

Аналитики: в Липецкой области падает промышленное производство
#рейтинг #промышленность
5
Аналитики: в Липецкой области падает промышленное производство

18 минут назад

Общество
Региональная администрация не будет отвечать за банкротство «Липецкой ипотечной корпорации»
#ЛИК #дольщики #банкротство
Региональная администрация не будет отвечать за банкротство «Липецкой ипотечной корпорации»

34 минуты назад

Общество
Контрафактная «Свинка Пеппа» подложила свинью липчанам
#контрафакт #торговля
7
Контрафактная «Свинка Пеппа» подложила свинью липчанам

сегодня, 13:21

Общество
В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года
#ремонт #дороги
29
В Липецке начали переделывать дорожные ремонты 2019 года

сегодня, 10:51

Общество
Дон затопил Набережную за 79 млн рублей
#паводок
68
Дон затопил Набережную за 79 млн рублей

сегодня, 10:18

Общество
Движение по мосту в Ельце перекроют на 15 ночей
#мост #ремонт #реконструкция
1
Движение по мосту в Ельце перекроют на 15 ночей

сегодня, 10:05

Общество