Общество
сегодня, 13:05
Набережная в Данкове должна выдержать натиск Дона
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Ее состояние оценят после прохождения паводка.
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Глава администрации Данковского района Валерий Фалеев прокомментировал разлив Дона, затопивший Набережную в Данкове. Он через Instagram сообщает о текущей ситуации с паводком и планах по борьбе с половодьем.
- Такого бурного паводка данковчане не наблюдали более 10 лет. Мы наладили транспортное сообщение по окружной дороге с интервалом в 15 минут, добавили дополнительный автобус, продлили время работы вечернего маршрута, обеспечили бесплатный проезд в эти выходные дни. При снижении уровня воды подрядная организация восстановит пешеходное движение. Сейчас предприятие ведёт круглосуточное дежурство. Кроме того, в зону затопления попала сцена на набережной, вода зашла под амфитеатр. По сообщению специалистов подрядной организации железобетонные монолитные конструкции способны выдержать даже полное затопление. Все конструкции обшиты деревом и пропитаны специальным материалом. По факту убывания воды подрядчик также готов произвести необходимый косметический ремонт объектов, - пишет Валерий Фалеев. - Администрация района готова оказать помощь жителям из многодетных, малообеспеченных семей, пенсионерам и другим категориям граждан, нуждающихся в финансовой поддержке, с учётом жизненной ситуации.
Валерий Фалеев просит данковчан достойно пережить временные трудности.
Напомним, в субботу утром половодье реки Дон затопило сцену смотровой площадки на новой Набережной в Данкове. Ее благоустройство, которое обошлось в 79 млн рублей, завершили только в январе 2021. По последним данным, уровень воды в Данкове поднялся на 4,5 метра относительно нулевой отметки.
- Такого бурного паводка данковчане не наблюдали более 10 лет. Мы наладили транспортное сообщение по окружной дороге с интервалом в 15 минут, добавили дополнительный автобус, продлили время работы вечернего маршрута, обеспечили бесплатный проезд в эти выходные дни. При снижении уровня воды подрядная организация восстановит пешеходное движение. Сейчас предприятие ведёт круглосуточное дежурство. Кроме того, в зону затопления попала сцена на набережной, вода зашла под амфитеатр. По сообщению специалистов подрядной организации железобетонные монолитные конструкции способны выдержать даже полное затопление. Все конструкции обшиты деревом и пропитаны специальным материалом. По факту убывания воды подрядчик также готов произвести необходимый косметический ремонт объектов, - пишет Валерий Фалеев. - Администрация района готова оказать помощь жителям из многодетных, малообеспеченных семей, пенсионерам и другим категориям граждан, нуждающихся в финансовой поддержке, с учётом жизненной ситуации.
Валерий Фалеев просит данковчан достойно пережить временные трудности.
Напомним, в субботу утром половодье реки Дон затопило сцену смотровой площадки на новой Набережной в Данкове. Ее благоустройство, которое обошлось в 79 млн рублей, завершили только в январе 2021. По последним данным, уровень воды в Данкове поднялся на 4,5 метра относительно нулевой отметки.
9 1054
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