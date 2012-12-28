Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
80-летний мужчина покончил с собой в больнице
Происшествия
Попавшие под дерево на улице 8 Марта муж и жена выходили из машины
Происшествия
Пятиклассник и его мать пожаловались главе Следкома на травлю
Общество
На Центральном пляже затеяли стройку: конструкции перекрывают берег
Общество
Пропавшая в Боринском 16-летняя девочка найдена
Происшествия
Болид без номеров спровоцировал ДТП на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов
Происшествия
28 фиктивных инвалидов незаконно получали выплаты
Происшествия
Падение дерева на супругов-пенсионеров записала камера наблюдения
Происшествия
Вандал-извращенец три года терроризирует работниц Петровского рынка
Происшествия
Читать все
Водитель бешеной «Лады» найден: его оштрафуют по трем статьям
Происшествия
Липчан призывают не верить листовкам-приглашениям на «Бессмертный полк»
Общество
Вандал-извращенец три года терроризирует работниц Петровского рынка
Происшествия
Падение дерева на супругов-пенсионеров записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области выросло производство мебели, прицепов и полуприцепов, текстиля
Экономика
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
На улице Студенческий городок горела контейнерная площадка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дерево упало на пенсионеров, 660 зайцев и стройка на пляже
Общество
В гараже у 54-летнего мужчины нашли 201,6 грамма пороха
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
456
сегодня, 16:27
4

На улице Студенческий городок горела контейнерная площадка

Пожарные оперативно прибыли на место и спасли от огня пластиковые контейнеры.

Днем 3 мая на улице Студенческий городок в Липецке горела мусорная площадка.

«Произошло возгорание на улице Студенческий городок 18. Была вызвана пожарная служба. Возгорание было ликвидировано. Работает МЧС», — сообщил читатель GOROD48.

Судя по видеозаписи, пожарные оперативно прибыли на место, поэтому пластиковые контейнеры не пострадали.  Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место возгораниz выезжало одно отделение первой пожаhно-спасательной части.

— Горел мусор в металлическом баке и отходы вокруг него.  Спасен соседний пластиковый контейнер. Всего с начала дня пожарные уже трижды выезжали тушить горящий мусор: на улицы Осипенко и Ковалева в Липецке,  и в селе Введенка Липецкого района, — рассказали в МЧС.

Напомним, что контейнерные площади с завидным постоянством горят в Липецке, а летом количество таких пожаров традиционно растет.

«Один контейнер стоит 18 000 рублей. За месяц в Липецке поджигают до трех контейнерных площадок», —ранее сообщили GOROD48 в пресс-службе «ЭкоПром-Липецк».
МЧС
пожар
0
0
0
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кто то
сегодня, 18:25
захотел так прикурить .
Ответить
Геннадий
сегодня, 17:37
Это голуби сделали.
Ответить
Геннадий
сегодня, 17:36
Это голуби сделали.
Ответить
Жители
сегодня, 17:34
Много ответственных, а мусором удушили. Судить надо руководителей УК!
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru