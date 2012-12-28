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Происшествия
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сегодня, 16:27
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На улице Студенческий городок горела контейнерная площадка
Пожарные оперативно прибыли на место и спасли от огня пластиковые контейнеры.
«Произошло возгорание на улице Студенческий городок 18. Была вызвана пожарная служба. Возгорание было ликвидировано. Работает МЧС», — сообщил читатель GOROD48.
Судя по видеозаписи, пожарные оперативно прибыли на место, поэтому пластиковые контейнеры не пострадали. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место возгораниz выезжало одно отделение первой пожаhно-спасательной части.
— Горел мусор в металлическом баке и отходы вокруг него. Спасен соседний пластиковый контейнер. Всего с начала дня пожарные уже трижды выезжали тушить горящий мусор: на улицы Осипенко и Ковалева в Липецке, и в селе Введенка Липецкого района, — рассказали в МЧС.
Напомним, что контейнерные площади с завидным постоянством горят в Липецке, а летом количество таких пожаров традиционно растет.
«Один контейнер стоит 18 000 рублей. За месяц в Липецке поджигают до трех контейнерных площадок», —ранее сообщили GOROD48 в пресс-службе «ЭкоПром-Липецк».
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