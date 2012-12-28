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сегодня, 16:00
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В Добром на 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны

Степан Третьяков прошёл всю войну и встретил Победу в Берлине.

2 мая в Добром на 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Добровского района Степан Фёдорович Третьяков.

«Наш земляк прошёл всю войну: из родного Доброго отправился на фронт в октябре 1941 года, укреплял Дальневосточные рубежи в Хабаровске, с 1943-го служил сапёром на передовой, а великую Победу встретил в Берлине. Третьяков — кавалер ордена Славы lll степени, награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», знаком «Отличный сапер». И в мирное время Степан Фёдорович оставался примером для односельчан. Всю жизнь трудился в сельском хозяйстве, вместе с женой воспитал четверых детей, был отмечен знаком «За верность отцовскому долгу», — сообщила администрация Добровского округа.

Фото – t.me/dobrovskiyrion
долгожители
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Комментарии (6)

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Сначала новые
ВБД
47 минут назад
Земля Вам пухом герой.
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Семён Семёныч
сегодня, 18:30
Вечная память настоящим героям.
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Бюджетник
сегодня, 17:41
Царствие Небесное войну Степану! Дети и внуки вами гордятся.
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Да уж
сегодня, 16:42
Жаль, что про Героев вспоминают только на 9 мая и когда они умирают. Вечная память....
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Лиза
сегодня, 16:29
Жаль, несколько дней не дожил до 9 мая...
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Зоя
сегодня, 16:10
Царствие небесное и вечный покой новоприставленному Степану
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