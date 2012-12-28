Степан Третьяков прошёл всю войну и встретил Победу в Берлине.

2 мая в Добром на 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Добровского района Степан Фёдорович Третьяков.«Наш земляк прошёл всю войну: из родного Доброго отправился на фронт в октябре 1941 года, укреплял Дальневосточные рубежи в Хабаровске, с 1943-го служил сапёром на передовой, а великую Победу встретил в Берлине. Третьяков — кавалер ордена Славы lll степени, награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», знаком «Отличный сапер». И в мирное время Степан Фёдорович оставался примером для односельчан. Всю жизнь трудился в сельском хозяйстве, вместе с женой воспитал четверых детей, был отмечен знаком «За верность отцовскому долгу», — сообщила администрация Добровского округа.