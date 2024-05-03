Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов
Происшествия
2476
сегодня, 17:25
8
Вандал-извращенец три года терроризирует работниц Петровского рынка
Мужчина вырезает в туалетных кабинках отверстия и подглядывает за женщинами.
— Этот мужчина уже года три подряд режет туалеты и подглядывает за женщинами. Может сбоку порезать кабинку или сзади. Мы же не успеваем туалеты за ним ремонтировать, душевнобольной, наверное. Женщины с рынка уже не в первый раз жалуются, а обращался кто из них в полицию, мне неизвестно, — рассказал липчанин.
Информацию об извращенце изучают в полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
0
0
0
1
19
Комментарии (8)