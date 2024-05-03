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2476
сегодня, 17:25
8

Вандал-извращенец три года терроризирует работниц Петровского рынка

Мужчина вырезает в туалетных кабинках отверстия и подглядывает за женщинами.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка с удивительной историей — оказалось, что работниц Петровского рынка преследует извращенец. Он вырезает отверстия в туалетных кабинках и подглядывает за продавщицами.

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— Этот мужчина уже года три подряд режет туалеты и подглядывает за женщинами. Может сбоку порезать кабинку или сзади. Мы же не успеваем туалеты за ним ремонтировать, душевнобольной, наверное. Женщины с рынка уже не в первый раз жалуются, а обращался кто из них в полицию, мне неизвестно, — рассказал липчанин.

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Информацию об извращенце изучают в полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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извращенец
туалет
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Ну вот!
40 минут назад
Последнею радость у мужика отняли, пускай смотрит ,от вас не убудет! Жадины!)
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Житель
57 минут назад
Шалун!
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три года?!
сегодня, 19:24
а что нового он там надеется увидеть??
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Почти
сегодня, 19:00
по Филатову: "В чём у вас там ходють бабы, в панталонах али без?")))))
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Саша-Ювелир
сегодня, 18:19
Он не подглядывает, он поднюхивает))
Ответить
Лип
сегодня, 17:58
Да это работник аварийной службы, чинит засор...
Ответить
не-а чё
сегодня, 17:48
Одежда явно извращённая.
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Делов то
сегодня, 17:38
Морду покажите и забудет про извращения.
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