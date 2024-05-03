Вандал-извращенец три года терроризирует работниц Петровского рынка

Мужчина вырезает в туалетных кабинках отверстия и подглядывает за женщинами.



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В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка с удивительной историей — оказалось, что работниц Петровского рынка преследует извращенец. Он вырезает отверстия в туалетных кабинках и подглядывает за продавщицами.— Этот мужчина уже года три подряд режет туалеты и подглядывает за женщинами. Может сбоку порезать кабинку или сзади. Мы же не успеваем туалеты за ним ремонтировать, душевнобольной, наверное. Женщины с рынка уже не в первый раз жалуются, а обращался кто из них в полицию, мне неизвестно, — рассказал липчанин.Информацию об извращенце изучают в полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.