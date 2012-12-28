Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов
Происшествия
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сегодня, 17:17
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Водитель бешеной «Лады» найден: его оштрафуют по трем статьям
Оказалось, что водителю автомобиля 26 лет. Он житель Липецка.
«Госавтоинспекторами водитель привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 12.15 (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), ч. 1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 12.18 (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) КоАП РФ с наложением административных штрафов», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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