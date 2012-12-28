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1916
сегодня, 17:17
14

Водитель бешеной «Лады» найден: его оштрафуют по трем статьям

Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя «Лады Весты», который 2 мая несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения на дороге Липецк-Грязи. Напомним, автомобиль мчался на огромной скорости и чуть не сбил людей на пешеходном переходе.

Оказалось, что водителю автомобиля 26 лет. Он житель Липецка. 

«Госавтоинспекторами водитель привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 12.15 (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), ч. 1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 12.18 (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) КоАП РФ с наложением  административных штрафов», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

правила дорожного движения
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
9 минут назад
Это все последствия фильмов Форсаж. Запретить.
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Алкан лтз
12 минут назад
Надо прав лешать! А не деньги брать!
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Депутат
сегодня, 19:51
по ч.4 ст. 12.15 уже можно лишать, но здесь инспектор видит только запись, так что 5000, ну и за остальные тоже штрафы
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Знающий
сегодня, 20:00
Если оплатит в течение двух месяцев, то 2500 рублей
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Мнение
сегодня, 19:27
Куда так спешил на этом ведре, нервный какой-то
Ответить
нормальный
сегодня, 19:01
человек это не купит. Что качество, что интеллект-на одном уровне
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Борис
сегодня, 18:48
Ой, ну все, самого страшного преступника поймали. С преступностью покончено!
Ответить
да уж
40 минут назад
Когда твоих переедет такой преступник,по другому комментировать будешь.
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Дед
сегодня, 18:38
Если бы не новости, думаю даже бы и не искали.а так правила пдд для всех от их соблюдения ,безопасность для всех.
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Гость
сегодня, 18:35
Понторез,не молод,с животиком
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Семён Семёныч
сегодня, 18:29
Сотрудники Госавтоинспекции молодцы! Почаще и поактивней наказывайте подобных опасных неадекватов. Интересуюсь спросить: куда он так низко летел? – к своему парню торопился?
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Ха.
сегодня, 17:55
Наложение штрафа, за такое лишать нужно...
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