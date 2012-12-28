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сегодня, 14:53
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Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов

В Липецкой области задержан адвокат Адвокатской палаты Московской области: его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, адвокат передал двум полицейским 90 миллионов рублей.  

Как сообщает областное управление Следственного комитета, передача денег произошла 13 марта под контролем правоохранителей, которым полицейские сообщили о предложении юриста.

«Действуя в интересах неустановленной пока группы лиц, адвокат выступил в качестве посредника и передал двум сотрудникам уголовного розыска, осуществляющим оперативное сопровождение по уголовному делу о краже имущества финансово-кредитной организации, взятку в сумме почти 90 млн рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за заведомо незаконное бездействие должностных лиц, выразившееся в непроведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к краже.

При передаче денег, проходившей под контролем сотрудников правоохранительных органов, которым полицейские заранее сообщили о планируемом коррупционном преступлении, адвокат был задержан. По ходатайству следователя регионального СК России судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК. 

Сейчас следствие устанавливает остальных участников коррупционной схемы. Адвокат на время следственных действий арестован.

взятка
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Злой эльф
сегодня, 17:33
Дело ясное, что дело тёмное…
Ответить
Иван
сегодня, 16:32
Пусть лучше расскажут за чьи деньги эта взятка.
Ответить
Крыса
сегодня, 15:45
М.б. этот человечек откусил от чужого пирога?
Ответить
Гость
сегодня, 15:34
Ого,90 мильенов,взятка?
Ответить
Отец Дормидонт
сегодня, 15:33
Лучше бы мне пожертвовал на куличи
Ответить
А шо
сегодня, 15:31
Такого украли,может самолёт?
Ответить
удивительно
сегодня, 15:28
будет, если никого так и не найдут
Ответить
удивительно
сегодня, 15:27
будет, если никого так и не найдут
Ответить
zzloyzz
сегодня, 15:11
Кто посмел нарушить адвокатскую тайну?
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Патриот
сегодня, 15:08
Потом будет всем рассказывать что сидел за пластиковый стаканчик.
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