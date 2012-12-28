Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов

В Липецкой области задержан адвокат Адвокатской палаты Московской области: его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, адвокат передал двум полицейским 90 миллионов рублей.Как сообщает областное управление Следственного комитета, передача денег произошла 13 марта под контролем правоохранителей, которым полицейские сообщили о предложении юриста.«Действуя в интересах неустановленной пока группы лиц, адвокат выступил в качестве посредника и передал двум сотрудникам уголовного розыска, осуществляющим оперативное сопровождение по уголовному делу о краже имущества финансово-кредитной организации, взятку в сумме почти 90 млн рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за заведомо незаконное бездействие должностных лиц, выразившееся в непроведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к краже.При передаче денег, проходившей под контролем сотрудников правоохранительных органов, которым полицейские заранее сообщили о планируемом коррупционном преступлении, адвокат был задержан. По ходатайству следователя регионального СК России судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.Сейчас следствие устанавливает остальных участников коррупционной схемы. Адвокат на время следственных действий арестован.