Общество

18 минут назад

Аналитики: в Липецкой области падает промышленное производство

5 176
#рейтинг #промышленность
Аналитики: в Липецкой области падает промышленное производство

Эксперты оценили динамику и пришли к выводу о спаде в этом секторе.

Число субъектов РФ с ростом промышленности за январь-февраль 2021 года снизилось на 17, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг. В начале 2021 года промпроизводство сократилось в 36 регионах. По данным Росстата, по итогам января-февраля 2021 года в промышленном секторе РФ отмечается падение на 2,8%.

Липецкая область оказалась в числе регионов, где аналитики отметили падение промышленности. В рейтинге субъектов наш регион занял лишь 53 место. Падение в промышленном секторе оценили в 1,9%. Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая строчка в рейтинге оказалась у Курской области – 9 место и рост на 12,3%. Воронежская область заняла 25 место, рост 4,5%. На 35 позиции – Тамбовская область, +2,6%. Белгородская область с ростом в 1% оказалась на 45 строчке.

На региональном уровне индексы промышленного производства по итогам января-февраля 2021 года варьируются от 174,3% до 74,4%. Лидерами по положительной динамике промышленного производства стали Владимирская область (174,3%), Республика Алтай (138,8%) и Республика Северная Осетия-Алания (136,4%). Наиболее низкие значения индекса промышленного производства по итогам января-февраля 2021 года отмечаются в Республике Ингушетия (74,4%), Ненецком автономном округе (84,7%) и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра (87,2%).

В дальнейшем, если не будет нового кризиса, связанного с пандемией коронавируса, можно рассчитывать на позитивную динамику российской промышленной сферы. На региональном уровне следует ожидать роста промпроизводства в большей части субъектов РФ, считают авторы рейтинга.
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#рейтинг #промышленность

Комментарии (5)

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Житель

6 минут назад
Мы уже год назад знали, без аналитиков
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Дед

9 минут назад
Вся промышленность Липецка НЛМК и еще макароны с сахаром
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Вся надежда

9 минут назад
на эффективных менеджеров!
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