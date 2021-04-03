В Задонске пропал 40-летний седой мужчина

Он не дает о себе знать с 26 марта.

В Задонске пропал 40-летний Леонид Кольченко, сообщает поисковое движение «Лиза Алерт». Мужчина пропал 26 марта.



Приметы Леонида Кольченко: рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Ушел в коричневой куртке, синих джинсах, черных кроссовках и черной шапке.



Всех, у кого есть сведения о мужчине, просят сообщить информацию полиции и волонтерам.