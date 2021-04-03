Происшествия

сегодня, 10:40

В Задонске пропал 40-летний седой мужчина

2 1554
#пропавшие без вести
1
В Задонске пропал 40-летний седой мужчина

Он не дает о себе знать с 26 марта.

В Задонске пропал 40-летний Леонид Кольченко, сообщает поисковое движение «Лиза Алерт». Мужчина пропал 26 марта.

Приметы Леонида Кольченко: рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Ушел в коричневой куртке, синих джинсах, черных кроссовках и черной шапке.

Всех, у кого есть сведения о мужчине, просят сообщить информацию полиции и волонтерам.
2 1554
#пропавшие без вести
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ded

сегодня, 14:19
Нюра, домочадцы запарили мужика. Вот и сбежал, дабы не помереть в 45 "от счастья". зуб даю. В проклятый загс ни ногой
ответить

Нюра

сегодня, 11:03
Судя по фото,жизнь мужика сильно трепанула.Выглядит на 60
ответить

Еще в рубрике

Жительница Данкова обманула микрокредитную организацию
#мошенничество
6
Жительница Данкова обманула микрокредитную организацию

сегодня, 12:56

Происшествия
Тракторист украл 5,5 тонн сена
#кража
12
Тракторист украл 5,5 тонн сена

сегодня, 12:10

Происшествия
Патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП под Липецком
#ДТП
56
Патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП под Липецком

вчера, 15:20

Происшествия
В Липецкой области задержаны участники межрегиональной группы наркоторговцев
#наркотики
5
В Липецкой области задержаны участники межрегиональной группы наркоторговцев

вчера, 14:03

Происшествия
26-летняя липчанка нашла банковскую карту и потратила с неё 14613 рублей
#кража
28
26-летняя липчанка нашла банковскую карту и потратила с неё 14613 рублей

вчера, 12:06

Происшествия
Разбившего за вечер две машины водителя «Приоры» нашли, арестовали и лишили прав
#ДТП
9
Разбившего за вечер две машины водителя «Приоры» нашли, арестовали и лишили прав

вчера, 12:00

Происшествия