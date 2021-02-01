За неделю в Липецкой области зарегистрировано 5846 случаев ОРВИ

59% заболевших - дети.

В Липецкой области за минувшую неделю было зарегистрировано 5846 случаев ОРВИ, заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 11%, но ниже расчетного эпидемического порога на 7,2%. Случаев гриппа не зарегистрировано.



59% всех заболевших - дети. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, в т.ч. среди лиц старше 15 лет.



В Липецке с 25 по 31 января зарегистрировано 3472 случая ОРВИ или 61,7% всех случаев по области. Заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 7,5%, но ниже эпидпорога на 22%.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 8,1% исследованных проб, в структуре преобладают риновирусы (50% от всех положительных проб) и бокавирусы (32%), аденовирусы и вирусы парагриппа (6 и 12% соответственно).