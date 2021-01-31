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36 минут назад
Жительница Кемеровской области полтора месяца прятала на балконе труп убитого мужа
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Жительница города Новокузнецка Кемеровской области попала под следствие после того, как на ее балконе нашли тело супруга.
В Новоильинском районе Новокузнецка уличили в жестоком преступлении женщину – дома у нее был обнаружен труп мужа, причем лишился жизни он еще в прошлом году. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает VSE42.Ru.
– Женщина, обвиняемая в совершении указанного преступления, согласно представленным материалам предварительного расследования, с 10 декабря 2020 года по 25 января 2021 года скрывая следы преступления, прятала труп супруга на балконе, – сообщили в суде.
Фигурантку заключила в следственный изолятор. Ей грозит до 15 лет колонии.
– Женщина, обвиняемая в совершении указанного преступления, согласно представленным материалам предварительного расследования, с 10 декабря 2020 года по 25 января 2021 года скрывая следы преступления, прятала труп супруга на балконе, – сообщили в суде.
Фигурантку заключила в следственный изолятор. Ей грозит до 15 лет колонии.
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