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Общество
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вчера, 16:59
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Елки до мая в Липецке нарядными держать не будут
Их начнут разбирать уже в ближайшее время.
Новогодние украшения Липецка начнут разбирать через две недели. Как уточнили GOROD48 в мэрии, по контрактам, городские елки должны быть разобраны к 15 февраля.
Таким образом в новогоднем убранстве Липецк простоит два месяца. Напомним, к Новому году в городе все было готово 15 декабря 2024 года. При этом депутаты горсовета п редлагают иллюминировать город уже к 1 декабря, чтобы новогоднее настроение держалось как можно дольше.
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