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вчера, 16:59
2

Елки до мая в Липецке нарядными держать не будут

Их начнут разбирать уже в ближайшее время.

Несмотря на отсутствие снега, вечером город преображает праздничное новогоднее убранство. Любоваться им осталось недолго.

Новогодние украшения Липецка начнут разбирать через две недели. Как уточнили GOROD48 в мэрии, по контрактам, городские елки должны быть разобраны к 15 февраля.

Таким образом в новогоднем убранстве Липецк простоит два месяца. Напомним, к Новому году в городе все было готово 15 декабря 2024 года. При этом депутаты горсовета п редлагают иллюминировать город уже к 1 декабря, чтобы новогоднее настроение держалось как можно дольше.
елки
украшение
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Комментарии (2)

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Эксперт
вчера, 19:28
Зачем до мая! До марта хотя бы не разбирали и то праздник.
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Да уж
вчера, 17:50
Снега, зимы нет, хоть ёлки пусть стоят для украшения
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