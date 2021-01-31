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38 минут назад
Число раковых больных в Кемеровской области побило новый рекорд
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За прошлый год кузбасские медики выявили рекордное количество новых онкологических больных.
По предварительным данным за 2020 год, в Кемеровской области выявили еще больше раковых больных, чем годом ранее. Об этом сообщает VSE42.Ru.
– В Кузбассе впервые выявлено 11,2 тыс. случаев злокачественных новообразований. смертность от рака в Кузбассе в 2020 году по сравнению с 2019 сократилась на 2,5%, – передает издание данные кузбасского минздрава.
Отмечается, что с возрастом риск развития рака возрастает, потому гражданам советуют регулярно проходить диагностику для раннего выявления.
Особенно острая ситуация с раком молочной железы: ежегодно его выявляют более чем у 1,2 тыс. жительниц Кемеровской области. При раннем обнаружении вероятность выздороветь составляет 80%. Маммографию рекомендуется проходить женщинам старше 40 лет.
Результат прошлого года по раку достиг нового рекорда – в 2019 году диагноз «злокачественное новообразование» поставили 10 949 жителям Кузбасса, причем показатель тоже был рекордным.
– В Кузбассе впервые выявлено 11,2 тыс. случаев злокачественных новообразований. смертность от рака в Кузбассе в 2020 году по сравнению с 2019 сократилась на 2,5%, – передает издание данные кузбасского минздрава.
Отмечается, что с возрастом риск развития рака возрастает, потому гражданам советуют регулярно проходить диагностику для раннего выявления.
Особенно острая ситуация с раком молочной железы: ежегодно его выявляют более чем у 1,2 тыс. жительниц Кемеровской области. При раннем обнаружении вероятность выздороветь составляет 80%. Маммографию рекомендуется проходить женщинам старше 40 лет.
Результат прошлого года по раку достиг нового рекорда – в 2019 году диагноз «злокачественное новообразование» поставили 10 949 жителям Кузбасса, причем показатель тоже был рекордным.
88