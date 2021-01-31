В России

38 минут назад

Число раковых больных в Кемеровской области побило новый рекорд

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#онкология

За прошлый год кузбасские медики выявили рекордное количество новых онкологических больных.

По предварительным данным за 2020 год, в Кемеровской области выявили еще больше раковых больных, чем годом ранее. Об этом сообщает VSE42.Ru.

– В Кузбассе впервые выявлено 11,2 тыс. случаев злокачественных новообразований.  смертность от рака в Кузбассе в 2020 году по сравнению с 2019 сократилась на 2,5%, – передает издание данные кузбасского минздрава.

Отмечается, что с возрастом риск развития рака возрастает, потому гражданам советуют регулярно проходить диагностику для раннего выявления.

Особенно острая ситуация с раком молочной железы: ежегодно его выявляют более чем у 1,2 тыс. жительниц Кемеровской области. При раннем обнаружении вероятность выздороветь составляет 80%. Маммографию рекомендуется проходить женщинам старше 40 лет.

Результат прошлого года по раку достиг нового рекорда – в 2019 году диагноз «злокачественное новообразование» поставили 10 949 жителям Кузбасса, причем показатель тоже был рекордным.
88
#онкология

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