Происшествия

сегодня, 08:31

31-летняя женщина обманула троих липчан на 997 340 рублей

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#мошенничество
31-летняя женщина обманула троих липчан на 997 340 рублей

Деньги она получала под предлогом поставки бытовой техники и мебели.

В Липецке сотрудниками уголовного розыска установлена женщина, причастная к серии мошенничеств. Как сообщает Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, 31-летняя липчанка под предлогом поставки бытовой техники и мебели из дальнего зарубежья завладела деньгами троих жителей областного центра на общую сумму 997 340 рублей. Произошло всё это в период с марта по декабрь 2019 года.

- Злоумышленница выступала в роли посредника между покупателем и продавцом, требуя стопроцентную предоплату наличными денежными средствами, - отметили в Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - В установленные даты поставки товара покупатели его так и не получили. В течение 2020 года подозреваемая объясняла непоставку заказанного и оплаченного товара пандемией и закрытыми границами. После обращения потерпевших в полицию злоумышленница заявила, что она передавала полученные денежные средства другому посреднику, который и не выполнил свои договорные обязательства. В настоящее время следствию предстоит выяснить истинные мотивы совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.  
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#мошенничество

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