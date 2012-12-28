Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей

Мошенники обманом получили доступ к мобильному банковскому приложению женщины и взяли на неё кредит.

По решению суда дроппер — 25-летний предприниматель из Йошкар-Олы должен вернуть 36-летней многодетной матери из Добровского округа 80 000 рублей.«Мошенники обманом получили доступ к личному кабинету женщины в мобильном банковском приложении, увеличили лимит ее кредитной карты в два раза и перевели 80 000 рублей на счет 25-летнего предпринимателя из Йошкар-Олы», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Полицией было возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ), в ходе расследования которого и вышли на получателя денег. Неосновательное обогащение с него по иску прокуратуры Добровского района взыскал Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.