сегодня, 14:39
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
На территории региона циркулирует традиционный штамм А H3N2.
«Никаких новых штаммов вируса гриппа у пациентов в Липецкой области не выявлялось», — сообщили GOROD48 в региональном Минздраве.
По данным ведомства, у жителей области с гриппом преимущественно выделяется сезонный штамм вируса А H3N2, который ежегодно циркулирует в регионе.
Для этого штамма вируса характерен интоксикационный синдром с высокой температурой и ломотой в теле, суставах, головной болью. При этом любой вирус гриппа поражает слизистую оболочку трахеи, что вызывает сухой кашель. При гриппе часто возникает склерит, который проявляется в виде покраснения глаз. Редко у пациентов возникает диарея и рвота.
Заболевание чаще протекает без серьезных осложнений, госпитализация требуется в основном пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Присоединение пневмонии при гриппе встречается не часто, в пределах 10-15% случаев, в зависимости от возрастной категории пациента.
Летальные исходы от гриппа в 2025 году не регистрировались.
«В области наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ежедневно в приемное отделение клинической инфекционной больницы обращаются до 100 пациентов, 70 из которых не требуется госпитализация и они могут лечиться амбулаторно», — добавили в Минздраве.
Медики настоятельно советуют заболевшим вызывать врача на дом, уходить на больничный, соблюдать домашний лечебно-охранительный режим и пить больше жидкости. При этом лучшим средством защиты от гриппа является вакцинация.
