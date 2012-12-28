Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Традиционный новогодний фестиваль откроется на площади Петра Великого 20 декабря в 16:00.
На фестивале липчан ждут «Петровские баталии» — шуточные состязания в духе времён Петра Первого, маскарад и флешмоб со сказочными героями. Горожане поучаствовать в розыгрыше призов и в праздничной ярмарке. На площади выступят липецкие артисты. Гвоздем программы станет торжественное зажжение огней на главной ёлке города.
