Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Статистика: четверть трат на платные услуги пришлись на ЖКХ
Экономика
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Общество
Липецкий горсовет в первом чтении принял проект бюджета на 2026 год
Общество
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Общество
152
29 минут назад
1

Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»

Традиционный новогодний фестиваль откроется на площади Петра Великого 20 декабря в 16:00.

Традиционный семейный новогодний фестиваль «Петровские забавы», который дает старт новогодним праздникам, откроется 20 декабря в 16:00 на площади Петра Великого. Об этом сообщил мэр Липецка Роман Ченцов.

На фестивале липчан ждут «Петровские баталии» — шуточные состязания в духе времён Петра Первого, маскарад и флешмоб со сказочными героями. Горожане поучаствовать в розыгрыше призов и в праздничной ярмарке. На площади выступят липецкие артисты. Гвоздем программы станет торжественное зажжение огней на главной ёлке города.

Петровские забавы
Комментарии (1)

А шо
18 минут назад
Можно и побаловаться.
