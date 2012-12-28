Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»

Традиционный новогодний фестиваль откроется на площади Петра Великого 20 декабря в 16:00.

Традиционный семейный новогодний фестиваль «Петровские забавы», который дает старт новогодним праздникам, откроется 20 декабря в 16:00 на площади Петра Великого. Об этом сообщил мэр Липецка Роман Ченцов.На фестивале липчан ждут «Петровские баталии» — шуточные состязания в духе времён Петра Первого, маскарад и флешмоб со сказочными героями. Горожане поучаствовать в розыгрыше призов и в праздничной ярмарке. На площади выступят липецкие артисты. Гвоздем программы станет торжественное зажжение огней на главной ёлке города.