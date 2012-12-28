Все новости
Общество
411
58 минут назад
6

В доме на Фрунзе пропало отопление

Жильцы дома № 30 по улице Фрунзе радуются осенней погоде в декабре. А как иначе — в доме с 8 декабря нет отопления.

— Управляющая компания нас отправляет в «Квадру», а «Квадра» в управляющую компанию! — возмущаются жильцы.

В УК «Парус», которая обслуживает дом, GOROD48 подтвердили слова жильцов. Тепла в доме нет, так как температура поступающего в здание теплоносителя ниже нормы. «Парус» уже обратился с этой проблемой в «РИР-Энерго».

Энергетики в свою очередь намерены направить в дом на Фрунзе тепловую инспекцию, чтобы понять в чем причина низких параметров.
отопление
1
0
3
0
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиса
12 минут назад
Фрунзе 29 тоже низкая температура. Но здесь котельная. Такое ощущение, что тотальная экономия
Ответить
знающий
28 минут назад
когда на руководящих местах работают непрофессионалы, да набирают всех, кто согласился за копейки работать, но ничего не смыслит в проблеме, можно развалить всё. .
Ответить
СССР
29 минут назад
вот вам частное ЖКХ
Ответить
липчанин
20 минут назад
Во-во, вешали нам лапшу про эффективность частного бизнеса.
Ответить
САИ
46 минут назад
Причина низких параметров в безответственности руководства РИР энерго и УК. Удивительно, но никто из руководства этих компаний не несут никакой ответственности и управы на них нет.
Ответить
липчанин
21 минуту назад
Когда руководители будут отвечать рублем из собственного кармана, а в некоторых особых случаях проявления халатности и свободой, тогда и будет порядок в ЖКХ. А пока "Энергетики намерены отправить" уже 4 дня инспекцию, вместо того чтобы оперативно отправить специалистов решить вопрос - люди, однако, с понедельника без отопления.
Ответить
