В доме на Фрунзе пропало отопление

Жильцы дома № 30 по улице Фрунзе радуются осенней погоде в декабре. А как иначе — в доме с 8 декабря нет отопления.— Управляющая компания нас отправляет в «Квадру», а «Квадра» в управляющую компанию! — возмущаются жильцы.В УК «Парус», которая обслуживает дом, GOROD48 подтвердили слова жильцов. Тепла в доме нет, так как температура поступающего в здание теплоносителя ниже нормы. «Парус» уже обратился с этой проблемой в «РИР-Энерго».Энергетики в свою очередь намерены направить в дом на Фрунзе тепловую инспекцию, чтобы понять в чем причина низких параметров.