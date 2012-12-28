Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
— Управляющая компания нас отправляет в «Квадру», а «Квадра» в управляющую компанию! — возмущаются жильцы.
В УК «Парус», которая обслуживает дом, GOROD48 подтвердили слова жильцов. Тепла в доме нет, так как температура поступающего в здание теплоносителя ниже нормы. «Парус» уже обратился с этой проблемой в «РИР-Энерго».
Энергетики в свою очередь намерены направить в дом на Фрунзе тепловую инспекцию, чтобы понять в чем причина низких параметров.
