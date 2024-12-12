Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся

Жителей и гостей города ждут спектакли и мастер-классы, открытие новой выставки и кинопремьеры.

Зима всё никак не может обосноваться в Липецке, днём температура составит от 0 до +2 градусов. Возможны небольшой снег и дождь, а утром – туман.









- пер. Учебный, 1, 2, 4, 6, 8.









- с. Сселки.









В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого покажут спектакль «Русский роман» (16+).













Стриптиз в театре

История пятерых сталеваров, которые потеряли работы. Теперь лучшие друзья грызутся друг с другом за возможность подзаработать лишнюю копейку. Так происходит до тех пор, пока им в голову не приходит светлая мысль открыть собственное стрип-шоу.









В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) повторят спектакль «Сказки от Кости, Вени и Лени» (18+).









В 13:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроется выставка под названием «Что ни казак, то с Дону» (12+).









В 13:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) состоится встреча с художником-иллюстратором, оформителем книг, искусствоведом Владимиром Зеленевым (12+).









Зеленёв в центре внимания

Лепить популярную народную игрушку научит член Союз художников России Анна Качанова. Конь - любимый всеми образ традиционного искусства, символ солнца, плодородия.









Главной профессиональной целью липчан в будущем 2026 году станет увеличение личного дохода. Об этом в опросе SuperJob рассказали 14% опрошенных.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Бунина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,- ул. Героя России Э.Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 21;- ул. Катукова, 11, 23, 23а, 19, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 49, 51;- ул. Кривенкова, 7а, 9 , 11, 11а, 13, 13а, 15, 17;- ул. Меркулова, 30, 32, 34;- ул. Москаленко, 1;- ул. Стаханова, 36, 38, 38б, 40, 41, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57/2, 59;- ул. Теперика, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 11, 13, 15, 19.- ул. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а;- ул. Шуминского, 1, 1/1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19;Кроме того, возможно снижение параметров давления холодной воды в микрорайонах «Европейском» и «Победа».С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Катукова, 1;- ул. Московская, 6, 6в, 79, 81б, 83, 83а;- ул. Первомайская д.78;- пер. Попова;- с. Плеханово;Заторы в городе возникают спонтанно, поэтому не обойтись без «Яндекс-карт» или аналогичных приложений, которые помогут не угодить в пробку.Посвящен Л.Н. Толстому – величайшему романисту мира, мыслителю, философу. В основе пьесы дневниковые записи и мемуары членов семьи писателя, воспоминания современников. Авторы задаются вопросом – а может драма, которая разворачивается на страницах легендарной «Анны Карениной», предопределила собственную - семейную драму самого Толстого?В 18:30 на сцене Липецкого драматического театра (пл. Константиновой, 3) антидепрессивная комедия «Мужской стриптиз»По мотивам сказок Константина Арбенина, Вени Д’ркина и Леонида Енгибарова. Постановка липецкого режиссёра Бориса Бужора (Медведева). Притча о том, что зло победить нельзя, оно было и будет, а значит у человека всегда есть возможность становиться больше, чем он есть. А добру и не стоит долго почивать на лаврах.Оригинальный подход к истории казачества, Гоголь с Репиным в сторонке. Обосновать спорную точку зрения прямо на открытии попробует воронежский историк и краевед Николай Сапелкин, который прочитает лекцию «Казачество Верхнего Дона».Он почитает лекцию «Авторская графика в современной иллюстрации», ответит на вопросы и, конечно, познакомит со своими собственными творческими работами.В 16:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) дадут урок по лепке из глины «Конь»В 16:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т. Мира, 5) проведут мастер-класс по созданию новогодней открытки своими руками (6+).Покупные открытки – это хорошо, но сколько тепла ощутят ваши близкие от эксклюзивного праздничного сувенира, который несёт на себе печать ваших стараний и частичку души.11% работающих жителей Липецка будут стремиться к карьерному росту, еще 11% хотят пройти обучение. 7% будут прилагать усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. 3% рассчитывают открыть свой бизнес. По 1% успешно завершить проект, освоить новые обязанности. Горожане называли в списке целей прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы.Зато у каждого четвёртого никаких целей на работе нет. Плывут по течению 25% земляков.По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, мы познакомим вас с наиболее любопытными из них.Россия, 2025. Комедия. Режиссёры Роман Ким, Миша СемичевКомики телеканала ТНТ в новом пародийном фильме на основе советской классики. Любовь всей жизни Шурика начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы советских фильмов.Тимур Бадртдинов, Мария Кравец, Лариса Долина.1234567Россия, 2025. Мультфильм. Режиссёр Дмитрий ВысоцкийПо мотивам знаменитого мультсериала. Полнометражный мультик о том, как котята, мечтая устроить маме и папе незабываемый праздник, случайно запускают диван-машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Главное открытие ждёт их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы — и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.Светлана Кузнецова, Елена Шульман, Михаил Хрусталёв.12345678США, 2025. Ужасы, триллер. Режиссёр Эмма ТаммиПрошёл год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Бывший охранник пиццерии Майк и офицер полиции Ванесса скрывают от Эбби, 11-летней сестры Майка, правду о судьбе её друзей-аниматроников. Однако когда девочка сбегает, чтобы снова встретиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, она вызывает цепь пугающих событий.В ролях: Мюттью Лиллард, Пайпер Рубио, Маган Фокс.123456789