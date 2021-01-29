В липецкой поликлинике разгорелся скандал из-за одежды

Руководство медучреждения уже в курсе конфликта доктора с пациентами.

В редакцию GOROD48 сегодня снова прислали видео из Липецкой городской поликлиники №2 на улице Петра Смородина. Ранее эта поликлиника фигурировала в истории с очередями. Теперь пациенты жалуются на то, что сегодня один из докторов обругал пожилую пару. Но руководство медучреждения уверяет: никто не обзывался, прозвучало просто однокоренное слово.- На видео запечатлено, что специалист позволяет себе разговаривать с пациентами (и с лицами их сопровождающими) на повышенном тоне, в грубой форме, - сообщила GOROD48 автор ролика Анна Гусева. - Гардероб в поликлинике не работал, и, естественно, все шли в отделение с одеждой. Её просто никуда деть. Врач же «разносила» всех в пух и прах, кричала, выгоняла всех из отделения, запугивала тем, что врачи не будут принимать, лишь бы было так, как она сказала. Одну из бабушек довела до слез, в разговоре с ней сказала: «Я не позволю, чтобы уроды приходили на лечение!». Пожилые люди были в шоке. Все фразы врача были грубыми, сказанные в категоричной форме: «Ещё раз повторяю, вы сейчас поднимаетесь и выйдете отсюда в верхней одежде…быстренько!», «я же сказала: вы не заходите в отделение в верхней одежде. Бегом вниз!». Со мной в разговоре постоянно «тыкала» мне, переходила все дозволенные рамки. Я была в шоке от «общения», и то растерялась, что говорить о людях пожилого возраста. Даже если кто-то и нарушил правила, то можно об этом сказать спокойно, в другом тоне! Все люди адекватные, взрослые и никто не заслуживает к себе такого «скотского» отношения. Вот тебе и бесплатная медицина!Сама Анна ждала родственницу, которой накладывали гипс.Как сообщила GOROD48 главный врач Липецкой городская поликлиника № 2 Анна Маркова, сегодня утром конфликт между врачом и пациентами, действительно, был. Но всё было далеко не так, как излагает первая сторона конфликта.- Наш врач говорит: «Я не позволю уродовать процесс лечения», пациентов она не обзывала, - утверждает Анна Маркова. – На видео запечатлён только финал конфликта – доктора вывели на эмоции, до этого на него чуть ли не драться кидались, матом ругались. Но некорректного слова не было. Тем не менее, мы всё равно разбираемся в этой ситуации, проведём работу с доктором.По словам Анны Марковой, гардероб в поликлинике сегодня весь день работал. Но до пациентов не достучишься – что с гардеробом, что со сменной обувью. По зданию чуть ли ни на каждом углу расклеены объявления, в которых говорится о необходимости оставлять в гардеробе верхнюю одежду, в том числе в связи с пандемией.- О необходимости оставить одежду в гардеробе мы говорим прямо со входа, где дежурит администратор, - отмечает Анна Маркова. – В хирургическом отделении вопрос верхней одежды стоит особенно остро – заходить в ней категорически нельзя, ведь там производят оперативные манипуляции, перевязки. Верхняя одежда там запрещена! Это отсек с режимными кабинетами – там эндоскопическое отделение, перевязочные. А ждать других пациентов у нас вообще нужно внизу в специальном зале ожидания.