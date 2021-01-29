Общество

51 минуту назад

В липецкой поликлинике разгорелся скандал из-за одежды

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#поликлиника #медицина
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Руководство медучреждения уже в курсе конфликта доктора с пациентами.

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В редакцию GOROD48 сегодня снова прислали видео из Липецкой городской поликлиники №2 на улице Петра Смородина. Ранее эта поликлиника фигурировала в истории с очередями. Теперь пациенты жалуются на то, что сегодня один из докторов обругал пожилую пару. Но руководство медучреждения уверяет: никто не обзывался, прозвучало просто однокоренное слово.

- На видео запечатлено, что специалист позволяет себе разговаривать с пациентами (и с лицами их сопровождающими) на повышенном тоне, в грубой форме, - сообщила GOROD48 автор ролика Анна Гусева. - Гардероб в поликлинике не работал, и, естественно, все шли в отделение с одеждой. Её просто никуда деть. Врач же «разносила» всех в пух и прах, кричала, выгоняла всех из отделения, запугивала тем, что врачи не будут принимать, лишь бы было так, как она сказала. Одну из бабушек довела до слез, в разговоре с ней сказала: «Я не позволю, чтобы уроды приходили на лечение!». Пожилые люди были в шоке. Все фразы врача были грубыми, сказанные в категоричной форме: «Ещё раз повторяю, вы сейчас поднимаетесь и выйдете отсюда в верхней одежде…быстренько!», «я же сказала: вы не заходите в отделение в верхней одежде. Бегом вниз!». Со мной в разговоре постоянно «тыкала» мне, переходила все дозволенные рамки. Я была в шоке от «общения», и то растерялась, что говорить о людях пожилого возраста. Даже если кто-то и нарушил правила, то можно об этом сказать спокойно, в другом тоне! Все люди адекватные, взрослые и никто не заслуживает к себе такого «скотского» отношения. Вот тебе и бесплатная медицина!

Сама Анна ждала родственницу, которой накладывали гипс.

Как сообщила GOROD48 главный врач Липецкой городская поликлиника № 2 Анна Маркова, сегодня утром конфликт между врачом и пациентами, действительно, был. Но всё было далеко не так, как излагает первая сторона конфликта.

- Наш врач говорит: «Я не позволю уродовать процесс лечения», пациентов она не обзывала, - утверждает Анна Маркова. – На видео запечатлён только финал конфликта – доктора вывели на эмоции, до этого на него чуть ли не драться кидались, матом ругались. Но некорректного слова не было. Тем не менее, мы всё равно разбираемся в этой ситуации, проведём работу с доктором.

По словам Анны Марковой, гардероб в поликлинике сегодня весь день работал. Но до пациентов не достучишься – что с гардеробом, что со сменной обувью. По зданию чуть ли ни на каждом углу расклеены объявления, в которых говорится о необходимости оставлять в гардеробе верхнюю одежду, в том числе в связи с пандемией.

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- О необходимости оставить одежду в гардеробе мы говорим прямо со входа, где дежурит администратор, - отмечает Анна Маркова. – В хирургическом отделении вопрос верхней одежды стоит особенно остро – заходить в ней категорически нельзя, ведь там производят оперативные манипуляции, перевязки. Верхняя одежда там запрещена! Это отсек с режимными кабинетами – там эндоскопическое отделение, перевязочные. А ждать других пациентов у нас вообще нужно внизу в специальном зале ожидания.

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#поликлиника #медицина
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Комментарии (19)

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Гость

3 минуты назад
В 3-й поликлинике все то же самое
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Гость

5 минут назад
А когда наши уважаемые пациенты начнут уважительно относится к врачам, медсёстрам, администраторам? Если позволять себе приходить в * отделение поликлиники в верхней одежде, то о чем можно говорить дальше? Это наш русский менталитет - лишь бы мне было хорошо, а на всех остальных мне все равно! А медикам надо стараться держать себя в руках, потому что непробиваемому человеку навряд ли можно что-то объяснить даже милым приветливым тоном!
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Ага

5 минут назад
Думаю, привыкай ,так мы искореним хамство .
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Animal Planet.

8 минут назад
И вот с такими пациентами и приходиться работать врачам!
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Я на стороне врача

13 минут назад
Ничего ужасного она не сказала. Нет, эти бабки приходят и права качают. Всю грязь тащат в этой уличной одежде с маршруток и улицы. Чё такого, чтобы сдать свой грязный пуховик в гардероб, а не таскать его отделениям? И бабка: "Нет, я не пойду". Ну не хочет - пусть валит тогда из больницы. Чего вы добиваетесь-то, чтобы совсем врачей не осталось? Их и так нет. А эта врачиха могла бы спокойно в платной сидеть, с молоденькх девок без маразма по 2000 брать за приём и всё гуд. Нет, будет бабка ей права качать. И наплели про "уродов". "Я не позволю уродовать лечение" - всё правильно пациент должен быть без верхней одежды и в бахилах. Как будто бабка ей одолжение делает, что на приём пришла. Не хочет лечиться, а хочет спорить - пусть проваливает
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МиГ

16 минут назад
Хирург наверное.
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Закон и порядок

16 минут назад
+++, какое слово там было оскорбительным? Общалась на ВЫ, требовала соблюдения норм поведения и режима учреждения.
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...

17 минут назад
Ничего криминального доктор не сказала. Тон, конечно, грубоват. Но целый день пообщавшись с такими пациентами и не так заговоришь)) спрятать куртку в пакет не так уж и сложно
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Главврач

18 минут назад
Хамства быть не должно, Что прямо так целый день и стоит возле регистратуры, даже прием отменили из-за нее? Обойти никак не смогли?))))
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Думаю

18 минут назад
Содержание ролика нулевое. Блогеры, мать вашу. Извиняться медику не за что!
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