Происшествия

сегодня, 16:31

Двое сводных братьев убили отчима и сожгли его тело, а затем один из них забил ломом второго

9 1499
#убийство
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Двое сводных братьев убили отчима и сожгли его тело, а затем один из них забил ломом второго

В Липецкой области раскрыто жуткое преступление.

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения тел двух мужчин 67 и 29 лет на территории частного домовладения в селе Воловчик Воловского района заключен под стражу 35-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 9 января 2021 года обвиняемый с 29-летним сводным братом договорился об убийстве их 67-летнего отчима. Пьяные пасынки задушили лежащего на кровати старика. Чтобы скрыть следы убийство они сожгли тело убитого в железной бочке.

Через две недели после убийства сводные братья поссорились, произошла драка, в ходе которой старший из них убил младшего ломом.

- По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


9 1499
#убийство
1

Комментарии (9)

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алкан с 15-го

36 минут назад
Мать хоть спокойно поживет остаток жизни...,может и неуместны мои слова,но это факт.
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любопытный

42 минуты назад
А где пасынки работали?
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!!!

48 минут назад
Какое малодушие и полная потеря интеллекта, все пропил сынуля((( теперь будет на нарах отдыхать
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Ё мое

50 минут назад
Мать может ими гордиться
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Смотрящий

52 минуты назад
НУ так ... вся Россия - так живет! Чему удивляться то ...
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Липчанин

57 минут назад
В провинции разборки под самогон ужасные
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Егерь Кузьмич

сегодня, 17:12
В бочке сжёг - это что то новенькое
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Око

сегодня, 17:11
душегуб. незачем про таких фильм снимать, убогие.
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Один

сегодня, 16:52
Можно фильм снимать...
ответить

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