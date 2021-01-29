Двое сводных братьев убили отчима и сожгли его тело, а затем один из них забил ломом второго

В Липецкой области раскрыто жуткое преступление.

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту обнаружения тел двух мужчин 67 и 29 лет на территории частного домовладения в селе Воловчик Воловского района заключен под стражу 35-летний местный житель.



По версии следствия, вечером 9 января 2021 года обвиняемый с 29-летним сводным братом договорился об убийстве их 67-летнего отчима. Пьяные пасынки задушили лежащего на кровати старика. Чтобы скрыть следы убийство они сожгли тело убитого в железной бочке.



Через две недели после убийства сводные братья поссорились, произошла драка, в ходе которой старший из них убил младшего ломом.



- По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





