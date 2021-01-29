32-летнюю женщину и 50-летнего мужчину будут судить за организацию незаконной миграции

Они оказывали услуги гражданам Украины, Азербайджана, Молдовы.

26 января заместитель прокурора области Павел Коростелев направил в суд уголовные дела по обвинению двух жителей области в организации незаконной миграции.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступную группу выявили сотрудники УФСБ России по Липецкой области. В ходе расследования было установлено, что в период с января 2018 года по апрель 2019 года 32-летняя женщина и 50-летний мужчина организовали незаконное пребывание в России 10 иностранных граждан – представителей Украины, Азербайджана, Молдовы. Причём лидером в преступной группе была молодая женщина – она признала свою вину и пошла на сделку со следствием, сообщив о своих подельниках.



Пара занималась фиктивной регистрацией нелегальных трудовых мигрантов по месту пребывания и месту жительства, предоставлением липовых трудовых договоров с организациями, подготовкой необходимых комплектов документов для незаконного получения разрешения на временное проживание, а также для принятия решения о признании статуса добровольные переселенцев для дальнейшего получения гражданства России.



Теперь мужчине и женщине по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.



Фото пресс-службы УМВД по Липецкой области.