Бомж зарубил 69-летнего липчанина топориком для разделки мяса

Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту убийства 69-летнего мужчины в доме по улице Московской.



25 января в правоохранительные органы обратились родственники 69-летнего липчанина – он долгое время не выходил на связь.



Полицейские пришли к мужчине домой на улице Московской и обнаружили в квартире 47-летнего бомжа, а на балконе лежал труп хозяина жилья с рубленным ранами шеи и головы. Пол и стены квартиры покрывала засохшая кровь.



- 47-летний мужчина признался, что зарубил хозяина квартиры, у которого проживал определенное время, топориком для рубки мяса во время конфликта, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Проводятся судебно-медицинские экспертизы и сбор доказательств.



Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

