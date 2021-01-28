Происшествия

сегодня, 13:29

Бомж зарубил 69-летнего липчанина топориком для разделки мяса

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#убийство #бомж
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Бомж зарубил 69-летнего липчанина топориком для разделки мяса

Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту убийства 69-летнего мужчины в доме по улице Московской.

25 января в правоохранительные органы обратились родственники 69-летнего липчанина – он долгое время не выходил на связь.

Полицейские пришли к мужчине домой на улице Московской и обнаружили в квартире 47-летнего бомжа, а на балконе лежал труп хозяина жилья с рубленным ранами шеи и головы. Пол и стены квартиры покрывала засохшая кровь.

- 47-летний мужчина признался, что зарубил хозяина квартиры, у которого проживал определенное время, топориком для рубки мяса во время конфликта, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Проводятся судебно-медицинские экспертизы и сбор доказательств. 

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
5 2259
#убийство #бомж
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Комментарии (6)

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Липчанка

17 минут назад
Вот так в наши дни заканчивается добро простота и наивность в общении с незнакомыми людьми
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Деревенский детектив

22 минуты назад
Вчера писали, что погибшего искали ещё с декабря, сегодня написали - 25 января. Возникают "смутные сомнения" в достоверности публикуемой информации..
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Мастер и Маргарита

сегодня, 13:45
москвичи люди хорошие. но квартирный вопрос их испортил
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эстет

сегодня, 13:45
Символично....Видимо бомж решил,что хозяин красиво живет,кушает мяси,разделывая его топориком....
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Око

сегодня, 13:43
одно и тоже из года в год. черная зависть и чуство несправедливости так и шепчут после 100 грамм: "Тварь я дрожащая или ПРАВО имею?"
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