В начале февраля в Липецкую область поступит еще 32 тысячи доз вакцины «Спутник V»

В Липецке набирает обороты вакцинация от коронавируса. Как сообщает пресс-служба администрации города, прививка стала очень востребованной среди населения – на этой неделе запас препарата будет исчерпан, новую партию доставят в начале следующей.

- По результатам первого этапа вакцинации, никаких осложнений у тех, кто уже сделал прививку, не было. Встречаются единичные индивидуальные реакции организма, которые выражаются в кратковременном недомогании и повышении температуры тела, - рассказывает главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы, главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов. – Также хочу еще раз отметить, что вакцина не содержит вируса в чистом виде, заразиться через нее невозможно. Действующая составляющая препарата – частица белка, помогающая выработать организму иммунитет.



В первую очередь, вакцинацию советуют пройти жителям пожилого возраста и людям из групп риска, потому что наличие хронических заболеваний значительно усугубляет течение болезни. Важно, что перед введением первого компонента препарата пациента тщательно осмотрит врач, измерит физиологические показатели. После чего будет принято решение о допуске или недопуске к вакцинации. Показаниями для медицинского отвода являются беременность, обострение хронических заболеваний и признаки ОРВИ.



Препарат вводят внутримышечно. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут. Через 21 день нужно явиться в прививочный пункт вновь для введения второго компонента вакцины.



После первого укола начинают вырабатываться антитела, после второй аппликации, которую делают через три недели, – их титр повысится до максимального уровня. Даже если привитый столкнётся с инфекцией, то не заразится сам и не сможет заразить окружающих.



Прививку от COVID-19 в городских поликлиниках могут получить все желающие граждане старше 18 лет бесплатно по полису ОМС. Записаться можно несколькими способами: по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48, на портале госуслуг, по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства или в образовательных учреждениях, которые посещают дети решивших сделать прививку.

