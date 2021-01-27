В Липецкой области до +4

28 и 29 января Липецкая область останется в теплом секторе атлантического циклона - погода ожидается аномально теплой.

30 января регион будет в тылу этого циклона: немного похолодает, хотя погода останется теплее обычного. Ожидаются осадки различной интенсивности - дождь, мокрый снег и снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 января - 0-1 градус тепла, что на 11 градусов выше нормы, 30 января - 2-4 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 28 января в Липецкой области облачно, ночью умеренные осадки, местами налипание мокрого снега, днём небольшие снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днём она составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.



В Липецке облачно, ночью умеренные, а днём небольшие дождь и мокрый снег. Температура ночью составит около нуля градусов, днём прогреется от 0 до 2 градусов тепла.



День 28 января был самым теплым в 1915 году - 3 градуса тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений он стал в 1942 году - 28 градусов мороза.

