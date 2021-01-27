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21 минуту назад
В Можайске при обрушении крыши в воинской части пострадали пятеро
Пятеро военных контрактников пострадали при обрушении крыши в военной части в Можайске.
Крыша обрушилась в курилке автопарка в воинской части в Можайске, пострадали 5 военнослужащих по контракту, - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
"В курилке автопарка на территории воинской части в Можайске произошло обрушение крыши. Она упала на военнослужащих, которые там находились. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников", - сообщил источник.
По предварительным данным, у пострадавших множественные переломы, три человека находятся в тяжелом состоянии. "Крыша обрушилась из-за большого скопления снега на ней", - добавил собеседник. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и медики.
В пресс-службе Западного военного округа РИА Новости подтвердили, что произошло ЧП. По их данным, упал навес, пострадали пятеро контрактников, у всех — ушибы и ссадины, угрозы жизни и здоровью нет.
"В курилке автопарка на территории воинской части в Можайске произошло обрушение крыши. Она упала на военнослужащих, которые там находились. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников", - сообщил источник.
По предварительным данным, у пострадавших множественные переломы, три человека находятся в тяжелом состоянии. "Крыша обрушилась из-за большого скопления снега на ней", - добавил собеседник. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и медики.
В пресс-службе Западного военного округа РИА Новости подтвердили, что произошло ЧП. По их данным, упал навес, пострадали пятеро контрактников, у всех — ушибы и ссадины, угрозы жизни и здоровью нет.