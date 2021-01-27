Общество

34 минуты назад

На пересечении проспекта Победы с улицей Доватора не работают светофоры

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#дорожное движение
На пересечении проспекта Победы с улицей Доватора не работают светофоры
Это связано с повреждением на линии электропередач. Как сообщил и.о. директора «Липецкорсвет» Павел Звонарев, на местах уже работают ремонтные бригады, которые выясняют причины отключения светофоров и оценивают время восстановительных работ.

- Наши сотрудники постараются оперативно найти повреждения и восстановить подачу электроэнергии, - пообещал Павел Звонарев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после введения в работу светофорных объектов на пересечении проспекта Победы с улицей Доватора специалисты приступят к установке на них транспортных детекторов. Такую же наладку проведут и в районе улицы Механизаторов. Это позволит корректировать интервалы работы светофоров в режиме реального времени и пропускать на данном участке больший поток транспорта.

- Мы просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, проведение работ мы в ближайшее время согласуем с ГИББД и попросим их в случае временного отключения светофорных объектов от сети выставить на данных участках регулировщиков для обеспечения безопасного движения автомобилистов и пешеходов, - пояснил Павел Звонарев.

Завершить все работы по установке транспортных детекторов на пересечении проспекта Победы с улицей Доватора специалисты планируют уже в конце этой недели. Липчан призывают быть осторожными при проезде и переходе данного участка улично-дорожной сети.

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#дорожное движение

Комментарии (1)

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Липчанин

13 минут назад
Виновата мэр города, как хозяйственник - это просто ноль.
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