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15 минут назад
Госдума приняла закон о гаражной амнистии
Правительство РФ поддержало законопроект "Единой России" о "гаражной амнистии".
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому граждане России могут до 2026 года регистрировать в упрощённом порядке права на некоторые гаражи и земельные участки, на которых они расположены, - пишет "Парламентская газета".
Инициаторами законопроекта выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Согласно документу, хозяин гаража, являющегося объектом капитального строительства и построенного до введения в действие Градостроительного кодекса, до 1 января 2026 года может бесплатно получить участок, на котором тот расположен, если этот участок был предоставлен гражданину организацией или органом власти. Второй вариант — если гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределен гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. Амнистия будет действовать только до капитальных гаражей, возведённых до 30 декабря 2004 года. «На «ракушки» и подобные сооружения нормы документа распространяться не будут», — уточнил Крашенинников.
По его словам, текст документа готовился несколько лет. Большинство гаражей по всей стране в данный момент существует неофициально, то есть не оформлено в установленном порядке, и это не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению, например продать или передать по наследству. На сегодняшний день не определены собственники значительного количества гаражей; не установлены лица, ответственные за их содержание и эксплуатацию, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения.
Согласно новому законопроекту, для оформления права собственности необходимо будет подтвердить факт владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или в МФЦ. К заявлению может быть приложен: договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учёта или технической инвентаризации гаража.
Инициаторами законопроекта выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Согласно документу, хозяин гаража, являющегося объектом капитального строительства и построенного до введения в действие Градостроительного кодекса, до 1 января 2026 года может бесплатно получить участок, на котором тот расположен, если этот участок был предоставлен гражданину организацией или органом власти. Второй вариант — если гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределен гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. Амнистия будет действовать только до капитальных гаражей, возведённых до 30 декабря 2004 года. «На «ракушки» и подобные сооружения нормы документа распространяться не будут», — уточнил Крашенинников.
По его словам, текст документа готовился несколько лет. Большинство гаражей по всей стране в данный момент существует неофициально, то есть не оформлено в установленном порядке, и это не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению, например продать или передать по наследству. На сегодняшний день не определены собственники значительного количества гаражей; не установлены лица, ответственные за их содержание и эксплуатацию, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения.
Согласно новому законопроекту, для оформления права собственности необходимо будет подтвердить факт владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или в МФЦ. К заявлению может быть приложен: договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учёта или технической инвентаризации гаража.