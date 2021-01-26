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40 минут назад
Минздрав рассказал о сроках сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом
Иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, сохраняется 7-8 месяцев.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет у переболевших новой коронавирусной инфекцией сохраняется 7-8 месяцев, исследования в этой области продолжаются, - передает РИА Новости.
На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 представитель Минздрава отметил, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет, дальше наблюдения ведутся.
По его словам, в России отслеживают генетическое разнообразие коронавируса, на данный момент ситуация достаточно стабильная.
Также на заседании Мурашко отметил, что очень важным является соблюдение и контроль за циркуляцией коронавируса на территории России. "Сегодня по заданию министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса", - добавил глава Минздрава.
"Это позволяет своевременно отслеживать новые варианты коронавируса – ситуация достаточно стабильная", - заявил представитель ведомства.
По данным Оперштаба, в России за сутки выздоровели 23 798 человек. За всё время эпидемии в стране от коронавируса вылечился 3 174 561 пациент, - передает RT.
На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 представитель Минздрава отметил, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет, дальше наблюдения ведутся.
По его словам, в России отслеживают генетическое разнообразие коронавируса, на данный момент ситуация достаточно стабильная.
Также на заседании Мурашко отметил, что очень важным является соблюдение и контроль за циркуляцией коронавируса на территории России. "Сегодня по заданию министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса", - добавил глава Минздрава.
"Это позволяет своевременно отслеживать новые варианты коронавируса – ситуация достаточно стабильная", - заявил представитель ведомства.
По данным Оперштаба, в России за сутки выздоровели 23 798 человек. За всё время эпидемии в стране от коронавируса вылечился 3 174 561 пациент, - передает RT.