В России

31 минуту назад

В Белгородской области мужчина из ревности забил до смерти свою 18-летнюю девушку

82
#убийство

28-летний парень избил свою подругу из-за ревности, травмы оказались смертельными.

Следственными органами по Белгородской области против 28-летнего жителя Старого Оскола возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 22 января 28-летний мужчина находился у себя дома со своей 18-летней сожительницей и распивал спиртное. Алкоголь разогрел в мужчине вспышку ревности, молодые люди поссорились. В ходе ссоры подозреваемый многократно ударил подругу кулаками по голове и туловищу, после чего лег спать, через некоторое время обнаружил девушку в ванной без признаков жизни. 18-летняя потерпевшая умерла от полученных травм.

Жителю Старого Оскола предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, причем сам обвиняемый против ареста не возражал. Расследование уголовного дела продолжается.
82
#убийство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Воронеже заработают фуд-корты и аттракционы
#ограничения #коронавирус
В Воронеже заработают фуд-корты и аттракционы

53 минуты назад

В России
Россия открыла авиасообщение с четырьмя странами
#авиасообщение
Россия открыла авиасообщение с четырьмя странами

сегодня, 12:12

В России
ФНС подключилась к мониторингу цен на продукты
#цены
ФНС подключилась к мониторингу цен на продукты

сегодня, 12:00

В России
Роскосмос ответил НАСА анекдотом о нежелании участвовать в американском лунном проекте
#Роскосмос #НАСА #лунный проект
Роскосмос ответил НАСА анекдотом о нежелании участвовать в американском лунном проекте

вчера, 16:31

В России
В Воронеже женщине вернули незаконно отобранную за долги квартиру
#суд #долги
В Воронеже женщине вернули незаконно отобранную за долги квартиру

вчера, 16:20

В России
Синоптики фиксируют исторические температурные рекорды в Москве и Европейской части России
#погода #температурный рекорд
1
Синоптики фиксируют исторические температурные рекорды в Москве и Европейской части России

вчера, 14:24

В России