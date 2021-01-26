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31 минуту назад
В Белгородской области мужчина из ревности забил до смерти свою 18-летнюю девушку
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28-летний парень избил свою подругу из-за ревности, травмы оказались смертельными.
Следственными органами по Белгородской области против 28-летнего жителя Старого Оскола возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, 22 января 28-летний мужчина находился у себя дома со своей 18-летней сожительницей и распивал спиртное. Алкоголь разогрел в мужчине вспышку ревности, молодые люди поссорились. В ходе ссоры подозреваемый многократно ударил подругу кулаками по голове и туловищу, после чего лег спать, через некоторое время обнаружил девушку в ванной без признаков жизни. 18-летняя потерпевшая умерла от полученных травм.
Жителю Старого Оскола предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, причем сам обвиняемый против ареста не возражал. Расследование уголовного дела продолжается.
По предварительным данным, 22 января 28-летний мужчина находился у себя дома со своей 18-летней сожительницей и распивал спиртное. Алкоголь разогрел в мужчине вспышку ревности, молодые люди поссорились. В ходе ссоры подозреваемый многократно ударил подругу кулаками по голове и туловищу, после чего лег спать, через некоторое время обнаружил девушку в ванной без признаков жизни. 18-летняя потерпевшая умерла от полученных травм.
Жителю Старого Оскола предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, причем сам обвиняемый против ареста не возражал. Расследование уголовного дела продолжается.
82