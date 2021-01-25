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Синоптики фиксируют исторические температурные рекорды в Москве и Европейской части России

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#погода #температурный рекорд

Аномальное потепление в январе продолжает устанавливать температурные рекорды в городах России.

Синоптики прогнозируют в центре Европейской территории России температуры, близкие к историческому максимуму, в последнюю неделю января, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномальное потепление придет за счет воздушных масс со Средиземного моря и из субтропиков Атлантики, - заявил синоптик.

"Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами, близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4", — утверждает Вильфанд.

По его словам, такая теплая погода формирует аномалию посреди зимнего январского месяца и температура в регионе установится на 10–13 градусов выше нормы, - передает РИА Новости.

Помимо этого, на юге Европейской территории России прогнозируют температуру воздуха +10...+14 градусов, а на востоке ЦФО - на 16 градусов выше установленной нормы, - утверждает метеоролог.

Накануне в российской столице был установлен температурный рекорд за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Воздух в городе накануне прогрелся до +3,8 градуса. Такая высокая температура на 12 градусов превышает климатическую норму.

А 24 января температурный рекорд зафиксировали на отметке +2,2 градуса.

Предыдущий температурный рекорд тепла для 25 января в столице был зафиксирован в 2002 году. В тот день воздух прогрелся до +3,6 градуса.

Однако настоящая зимняя погода с температурой до -7 градусов вернется в Москву ближе к выходным, - рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первой половине недели ожидаются осадки. Во вторник, 26 января, столбик термометра опустится до минус одного градуса. В течение дня температура будет снижаться.

Кроме того, в среду, 27 января, будет облачно, временами ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также в течение суток в столичном регионе будет 1–4 градуса ниже нуля, - пишет "Вечерняя Москва".

Как отметила специалист, в четверг, 28 января, погода будет уже «вполне зимняя», облачная. Потом в Москве ожидается понижение температуры.

Северная столица тоже оказалась на грани температурного максимума. 25 января в Санкт-Петербурге может быть теплее, чем было в этот же день 19 лет назад, когда был установлен действующий рекорд, - рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам эксперта, ситуация в начале новой рабочей недели января будет определять теплая часть циклона, выходящего своим центром в акваторию Балтийского моря. Он сохранит погоду облачной, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси, - передает Рамблер Новости.

Температура воздуха +2… +4 градуса, по Ленинградской области 0… +5 градусов. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Синоптик заявил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Северной столице на сегодняшний день был установлен в 2002 году и составляет +4,0 градуса. Также 25 января с большой вероятностью станет самым теплым днём с начала января, пока первое место в этом списке занимает минувшее воскресенье с результатом +2,8 градуса, - отметил Леус.
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#погода #температурный рекорд

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