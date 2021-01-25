В России
25 минут назад
Сотовые операторы заявили о незаконности более 1 млн умных счетчиков
СМИ сообщили об обращении сотовых операторов в Минцифры.
Представители таких сотовых операторов, как МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 обратились к заместителю министра цифрового развития Олегу Иванову, чтобы обратить внимание на фактическую незаконность распространенного стандарта передачи данных NB-IoT (Narrowband Internet of Things), - пишет ознакомившийся с письмом «Коммерсантъ».
Перечень утвержден приказом Минцифры 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi.
Крупные сотовые операторы уже оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT. У «Вымпелкома» есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО. Там считают, что из-за действий Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к существенному повышению стоимости электроэнергии.
Предложенные Минцифры ограничения потребуют пересмотра ряда проектов и для «Ростелекома», подтвердили там. МТС запустила сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах России. «МегаФон» реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 сообщили, что также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ.
В перечень включены стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом, - пояснили в Минцифры.
Хотя операторы уверены, что перечень обязателен для применения, в ведомстве заявляют, что он будет носить рекомендательный характер.
Стандарт NB-Fi основан на российской технологии, разработанной компанией «Вавиот», и был утвержден Росстандартом в 2019 году как первый отечественный протокол интернета вещей. Сотовые операторы в своем обращении в Минцифры сообщают, что он менее безопасен, чем иностранные аналоги, так как работает в нелицензируемых частотах. В «ЭР-Телекоме» добавляют, что и протокол NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре 2020 года, а к утверждению готовится второй по популярности после него в мире стандарт — LoRaWAN, который также не попал в перечень Минцифры.
Рынок приборов учета электроэнергии в ближайшее время будет активно расти. 1 июля минувшего года вступил в силу законопроект, согласно которому гарантирующие поставщики электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать приборы учета в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах. За невыполнение требований предусмотрены штрафы. По прогнозу структур «Росатома», в 2025 году объем рынка отечественных «умных» приборов для ЖКХ и строительства может составить 127,8 млрд рублей.
Сотовые операторы связи полагают, что ситуация с перечнем ограничивает конкуренцию на рынке.
ФАС согласна, что вопрос требует изучения, ведомство готово «принять участие в его рассмотрении». Глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников полагает, что главное, чтобы доступ на рынок имели производители отечественного оборудования независимо от стандарта, тогда нарушений в сфере конкуренции не будет.
Перечень утвержден приказом Минцифры 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi.
Крупные сотовые операторы уже оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT. У «Вымпелкома» есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском ФО. Там считают, что из-за действий Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к существенному повышению стоимости электроэнергии.
Предложенные Минцифры ограничения потребуют пересмотра ряда проектов и для «Ростелекома», подтвердили там. МТС запустила сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах России. «МегаФон» реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 сообщили, что также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ.
В перечень включены стандарты, рекомендованные Минэнерго и ФСБ и принятые Росстандартом, - пояснили в Минцифры.
Хотя операторы уверены, что перечень обязателен для применения, в ведомстве заявляют, что он будет носить рекомендательный характер.
Стандарт NB-Fi основан на российской технологии, разработанной компанией «Вавиот», и был утвержден Росстандартом в 2019 году как первый отечественный протокол интернета вещей. Сотовые операторы в своем обращении в Минцифры сообщают, что он менее безопасен, чем иностранные аналоги, так как работает в нелицензируемых частотах. В «ЭР-Телекоме» добавляют, что и протокол NB-IoT был утвержден Росстандартом в сентябре 2020 года, а к утверждению готовится второй по популярности после него в мире стандарт — LoRaWAN, который также не попал в перечень Минцифры.
Рынок приборов учета электроэнергии в ближайшее время будет активно расти. 1 июля минувшего года вступил в силу законопроект, согласно которому гарантирующие поставщики электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать приборы учета в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах. За невыполнение требований предусмотрены штрафы. По прогнозу структур «Росатома», в 2025 году объем рынка отечественных «умных» приборов для ЖКХ и строительства может составить 127,8 млрд рублей.
Сотовые операторы связи полагают, что ситуация с перечнем ограничивает конкуренцию на рынке.
ФАС согласна, что вопрос требует изучения, ведомство готово «принять участие в его рассмотрении». Глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников полагает, что главное, чтобы доступ на рынок имели производители отечественного оборудования независимо от стандарта, тогда нарушений в сфере конкуренции не будет.