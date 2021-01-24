ВК «Липецк» потерял лучшего бомбардира и потерпел четвертое поражение подряд

Уход Ирины Сазоновой стал громом среди ясного неба для липецких любителей волейбола.





Не задалось начало 2021 года для липецких волейболисток. Январское 4-матчевое выездное турне не принесло команде ни одной победы. Сегодня в Минске «Липецк» потерпел от «Минчанки» 4-е поражение подряд – 2:3, причём три последних матча команда Андрея Смирнова проиграла на тай-брейке.



Главный вопрос, который мучил болельщиков, судя по комментариям к Интернет-трансляции матча – где Ирина Сазонова? Выяснилось, что самая результативная волейболистка «Липецка» решила покинуть команду в разгар сезона и после матча с «Заречьем-Одинцово» (2:3) написала заявление об увольнении по собственному желанию. Не исключено, что у лидера команды произошёл конфликт с тренерским штабом или руководством клуба. По информации GOROD48, скоро можно ожидать Ирину в стане лидера Суперлиги московского «Динамо».



Прибавить к этому стоит и потерю основной блокирующей Светланы Дорсман, которая на этой неделе была прооперирована в Москве по поводу разрыва передних крестообразных связок. Сезон для волейболистки сборной Украины закончен.



В итоге на месте центральной блокирующей сегодня в старте вышла Светлана Веселова, а Сазонову, составлявшую чуть ли не треть атакующей мощи команды, подменила капитан команды Анна Сотникова. Опытная волейболистка даже стала самой результативной у «Липецка», но этого не хватило.

Даже в этой ситуации «Липецк» боролся. По ходу матча липчанки чуть было не совершили спортивный подвиг: проиграв два стартовых сета, они затем сумели взять себя в руки и сравняли счёт. Но в укороченной пятой партии всё вновь сложилось не в нашу пользу…



Первые две партии подтвердили пессимистические прогнозы: Липецк уступил со счётом – 19:25 и 20:25. Но к чести команды она не сдалась даже в такой ситуации. Плюс, «Минчанка», видимо, слишком рано уверовала в победу. Третий сет наши девчата выиграли в концовке – 25:21, а затем буквально «уничтожили» хозяев в четвёртой партии – 25:14!



На кураже после четвёртого сета и отыграть бы тай-брейк, но… Белорусская команда начала мощно – 5:1, 7:2. «Липецк» не сдавался и в какой-то момент даже подобрался к соперницам на расстояние одного мяча – 12:11. Но удачная атака «Минчанки», собственный удар в аут и вот уже на стороне белорусок матч-бол (т.е. возможность победить в матче одним следующим розыгрышем мяча, прим.) – 14:11. Липчанки пытались хвататься даже за край соломинки – Мария Воногова отыграла один мяч. Но минчанка Надежда Смирнова ударом от блока в аут поставила точку – 15:12 и 3:2 в матче.



Пока в 2021 году наша команда, увы, терпит одни поражения, хотя и продолжает удерживаться на 6-м месте. Вся надежда на родные стены, в которых 3 февраля липчанки будут принимать предпоследнюю команду Суперлиги «Динамо-Метар» из Челябинска. Всё плохое когда-нибудь должно закончится.

