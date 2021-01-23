Женщину сбили в центре Липецка

ДТП случилось сегодня утром, около 10.30.

На площади Театральной водитель автомобиля ВАЗ 1956 г. р. сбил женщину 1946 г. р. на нерегулируемом пешеходном переходе. У пострадавшей ушиб правого колена и позвоночника.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль двигался от улицы Фрунзе в сторону площади Плеханова. Полицейские устанавливают причины ДТП.