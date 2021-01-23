Происшествия

сегодня, 11:52

Женщину сбили в центре Липецка

7 2174
#ДТП
2
Женщину сбили в центре Липецка

ДТП случилось сегодня утром, около 10.30.

На площади Театральной водитель автомобиля ВАЗ 1956 г. р. сбил женщину 1946 г. р. на нерегулируемом пешеходном переходе. У пострадавшей ушиб правого колена и позвоночника.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль двигался от улицы Фрунзе в сторону площади Плеханова. Полицейские устанавливают причины ДТП.
7 2174
#ДТП
2

Комментарии (7)

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Мимоходом

11 минут назад
что сказать то хотели?, Вам на пальцах разъяснить? Чувствуется, что молодой - зелено.
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что сказать то хотели?

22 минуты назад
Мимоходом, ... молодо зелено
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Липчаеин

29 минут назад
Водителю -5 лет, лишить прав пожизненно! Только так можно заставить водителей БОЯТЬСЯ ЗНАКА "Пешеходный переход" Пешеход на пешеходном переходе ВСЕГДА ПРАВ!!!
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Андрей

53 минуты назад
ВАЗ 1956 г.р. )))
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1956

сегодня, 12:14
ВАЗик старый, раритетный
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Мимоходом

сегодня, 12:02
Причина одна - старость не радость
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Артем

сегодня, 12:02
В Липецке нельзя оставлять нерегулируемые пешеходные переходы через многополосные дороги везде нужно вешать светофоры с кнопкой раз там люди переходят редко...в Европе трамваи по узким улицам ездят люди перебегают вплотную и то водители боятся допустить наезд у нас широченные дороги и то умудрятся сбивать людей
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