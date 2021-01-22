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сегодня, 15:51

В Белгороде распространили фейковую новость об отчислении студентов за непосещение праздника

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#фейк #отчисление #Навальный

В соцсетях появляется очень много фейковых новостей, в связи с планируемыми акциями сторонников Алексея Навального в Белгороде. 

В Белгородском госуниверситете информацию о запланированном на 23 января массовом празднике в главном корпусе университета, которое рассылают в соцсетях, назвали ложной.

В пресс-службе НИУ "БелГУ" заявили, что это сообщение не соответствует действительности:

"Это фейк. У нас на 23 января не запланировано никаких мероприятий. У нас студенты в основном продолжают учиться дистанционно, а массовые мероприятия, тем более в помещении, запрещены, — пояснили "Фонарю" в пресс-службе вуза.

Представители учебного заведения рассказали, что 23 января никаких событий не планируется, а празднование Дня студента пройдёт 22, 25, 26 и 28 января.

Ранее в соцсетях распространялось сообщение следующего содержания:

"Уважаемые студенты НИУ "БелГУ", 23 января в главном корпусе с 14:00 до 21:00 пройдёт мероприятие, посвящённое укреплению и развитию традиций культуры, патриотизма, нравственности, гражданственности и воспитании ответственности среди студенчества Белгородчины. Посещаемость мероприятия будет контролироваться администрацией университета совместно с правоохранительными органами. Неявка студентам без исключительно уважительно причины будет расценена как грубое нарушение дисциплины и повлечёт за собой отчисление".

Представители белгородского штаба Алексея Навального заявили о намерении провести шествие и митинг от Центрального парка в Белгороде. Мероприятие не согласовала мэрия из-за коронавирусных ограничений и позднего срока подачи уведомления, несмотря на это, организаторы заявили, что всё равно проведут шествия и митинг, ссылаясь на положения российской Конституции. О возможной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях руководителям образовательных учреждений в письмах решил напомнить начальник УМВД по Белгороду Александр Коробейников. Главу белгородского штаба Навального Максима Климова пытались вызвать по повестке в отдел для проведения проверки по размещённому в сообществе комментарию, но, по информации местных СМИ, он проигнорировал её. О задержаниях или визитах правоохранительных органов к другим организаторам акций или белгородским СМИ пока неизвестно.
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#фейк #отчисление #Навальный

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