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Происшествия
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37 минут назад
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«Форд» врезался в столб: пострадали два человека
За сутки на дорогах области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек.
Вчера в дорожных авариях пострадали два ребенка.
Днем на улице Липовской в Липецке 30-летняя женщина за рулем «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 10-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали.
Около семи вечера во дворе на улице Белана 41-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» совершил наезд на 6-летнюю девочку. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
82-летняя женщина попала под машину во дворе в Студенческом городке: ее сбил 19-летний водитель «Джили», двигавшийся задним ходом. Пожилая липчанка госпитализирована.
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