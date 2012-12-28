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37 минут назад
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«Форд» врезался в столб: пострадали два человека

За сутки на дорогах области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек.

Утром 15 апреля в Грязях на улице Гайдара 19-летний водитель «Форда» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. Госпитализированы два его пассажира — 34-летняя женщина и 32-летний мужчина.

Вчера в дорожных авариях пострадали два ребенка. 

Днем на улице Липовской в Липецке 30-летняя женщина за рулем «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 10-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали.

Около семи вечера во дворе на улице Белана 41-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» совершил наезд на 6-летнюю девочку. Ребенку потребовалась медицинская помощь.  

82-летняя женщина попала под машину во дворе в Студенческом городке: ее сбил 19-летний водитель «Джили», двигавшийся задним ходом. Пожилая липчанка госпитализирована.

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Выехали подснежники…
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