Общество
сегодня, 11:26
Более 3 000 липчан сделали прививку от COVID-19
13 750
Вакцинация проходит в медицинских учреждениях. Сделать прививку можно бесплатно.
Как сообщает региональный центр медицинской профилактики, в регион уже поступило 16 тысяч доз вакцины отечественного препарата «Спутник V», до конца февраля в Липецкую область завезут еще порядка 50 тысяч доз.
Массовую вакцинацию проводят в 30 медицинских учреждениях области. По последним данным прививки сделали больше трех тысяч человек.
До конца февраля с учетом новых поставок вакцины в регионе планируют привить не менее 50 тысяч человек, в связи с этим процедурные кабинеты медицинских учреждений будут работать 6 дней в неделю. Прививку от COVID-19 в городских поликлиниках могут получить все желающие граждане с 18 лет бесплатно по полису ОМС.
Массовую вакцинацию проводят в 30 медицинских учреждениях области. По последним данным прививки сделали больше трех тысяч человек.
До конца февраля с учетом новых поставок вакцины в регионе планируют привить не менее 50 тысяч человек, в связи с этим процедурные кабинеты медицинских учреждений будут работать 6 дней в неделю. Прививку от COVID-19 в городских поликлиниках могут получить все желающие граждане с 18 лет бесплатно по полису ОМС.
13 750
Комментарии (13)
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калыван
игорь
Пока вы в маске
СвеТа
Д.А.
Наталья
Алкан с ЛТЗ
Земляк
Липчанка
Алкан с ЛТЗ