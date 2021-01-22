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сегодня, 11:26

Более 3 000 липчан сделали прививку от COVID-19

13 750
#вакцина #коронавирус
Более 3 000 липчан сделали прививку от COVID-19

Вакцинация проходит в медицинских учреждениях. Сделать прививку можно бесплатно.

Как сообщает региональный центр медицинской профилактики, в регион уже поступило 16 тысяч доз вакцины отечественного препарата «Спутник V», до конца февраля в Липецкую область завезут еще порядка 50 тысяч доз.

Массовую вакцинацию проводят в 30 медицинских учреждениях области. По последним данным прививки сделали больше трех тысяч человек.

 До конца февраля с учетом новых поставок вакцины в регионе планируют привить не менее 50 тысяч человек, в связи с этим процедурные кабинеты медицинских учреждений будут работать 6 дней в неделю. Прививку от COVID-19 в городских поликлиниках могут получить все желающие граждане с 18 лет бесплатно по полису ОМС.
13 750
#вакцина #коронавирус

Комментарии (13)

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калыван

2 минуты назад
Парадокс эсемесками собираем больным детям на операции а тут как буд то о вас озаботились безплатно.В этой стране прыщ безплатно не вскочит.Что то терзают меня смутные сомнения
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игорь

5 минут назад
Липчанка, не надо здесь рекламу делать.
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Пока вы в маске

6 минут назад
Мало что то. Надо всех агитировать чтобы нам не досталочь этой бадяги.
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СвеТа

18 минут назад
Кто эти люди?
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Д.А.

32 минуты назад
Сразу видно кто безвольный раб. Винты системы!
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Наталья

39 минут назад
Кто сделал, помните, вам теперь нельзя алкоголь минум в течение месяца!
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Алкан с ЛТЗ

42 минуты назад
Я свойскую...
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Земляк

49 минут назад
И я завтра сделаю... Была-не была...
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Липчанка

50 минут назад
Сделала, обыкновенная прививка, как и от гриппа. Ничего страшного нет.
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Алкан с ЛТЗ

51 минуту назад
Биомасса, Это процесс не мгновенный! Нужно подождать.
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