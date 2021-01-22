Более 3 000 липчан сделали прививку от COVID-19

Вакцинация проходит в медицинских учреждениях. Сделать прививку можно бесплатно.

Как сообщает региональный центр медицинской профилактики, в регион уже поступило 16 тысяч доз вакцины отечественного препарата «Спутник V», до конца февраля в Липецкую область завезут еще порядка 50 тысяч доз.



Массовую вакцинацию проводят в 30 медицинских учреждениях области. По последним данным прививки сделали больше трех тысяч человек.



До конца февраля с учетом новых поставок вакцины в регионе планируют привить не менее 50 тысяч человек, в связи с этим процедурные кабинеты медицинских учреждений будут работать 6 дней в неделю. Прививку от COVID-19 в городских поликлиниках могут получить все желающие граждане с 18 лет бесплатно по полису ОМС.