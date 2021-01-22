В год «гибридной» работы волонтеры проведут около 20 акций

Несмотря на пандемию и ограничения, добровольцы продолжат свою деятельность.

В Липецкой области дан старт ежегодной волонтерской акции «Добро48». Она проводится в регионе с 2018 года с целью вовлечения липчан в добровольческую деятельность. В 2021 году акция продлится с 20 января по 14 декабря. И у волонтеров масса планов. Правда, часть из них добровольцы скорректируют из-за пандемии. Уже известно, что этот год волонтеры проведут в новом формате работы.- В связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в нашей стране реализация проекта приобретает гибридный формат. Проект будет проводится в онлайн и офлайн форматах, - указано в сообщении организаторов акции.Какие именно мероприятия и акции уйдут в онлайн, пока неизвестно: организаторы мероприятий будут отталкиваться от текущей ситуации. Всего в течение 2021 года липецкие волонтеры намерены провести порядка 20 крупных волонтерских акций. Они приурочены к важным датам и праздникам.Стать волонтером может любой желающий, вне зависимости от возраста и навыков. Для этого можно обратиться в городской отдел по работе с молодежью в Липецке или в региональный центр добровольчества.