Коммунальный мораторий прекращен: пришла пора поверять счетчики

Липчане опасаются, что энергокомпании будут выставлять счета по нормативам, что сильно ударит по кошельку плательщиков.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Иван. Липчанин опасается, что с прекращением коммунального моратория на поверку счетчиков он увидит в платежках за поставку энергии огромные счета, а сами начисления будут идти по нормативам потребления.



- В 2020 году из-за коронавируса правительство запретило ходить поверять счетчики. У нас как раз в 2020-м истекли сроки поверок. И мы передавали показания, компании их принимали. А с 1 января 2021 года коммунальный мораторий отменен. И что нам делать? Счётчики не поверены, а пускать к себе сотрудников спецорганизаций также опасно из-за коронавируса. Да и не едут они к нам, тоже боятся, - говорит Иван. – Значит, нам придется платить по нормативу, а это ого-го какие деньги!



Корреспондент GOROD48 передал опасения Ивана представителям двух энергокомпаний, работающих в Липецке. Энергетики заверяют, что Иван неправильно трактует ситуацию и лукавит, когда говорит о том, что его счетчики отказываются проверять. Кроме того, мужчине не стоит опасаться колоссального роста платежей: этого резко произойти не может.



- В прошлом году в связи с пандемией коронавируса Правительство РФ ввело ряд мер поддержки населения. Одной из них стало Постановление от 03.04.2020 № 424, по которому ресурсоснабжающие организации, начиная с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года, были обязаны принимать показания всех бытовых приборов учета, в том числе с истекшим сроком поверки. Поэтому с апреля прошлого года до января текущего года истекший срок поверки никак не мог отразиться на квитанциях липчан. Важное уточнение: если срок поверки прибора истек до вступления в силу моратория (до 6 апреля), его показания не принимались. Соответствующие разъяснения по этому вопросу выпустил Минстрой РФ., -- рассказали в пресс-службе ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». - Действие моратория закончилось 1 января 2021 года. Теперь по закону поставщики ресурсов должны производить начисления для клиентов, чьи приборы учета не поверены, в прежнем порядке: первые три месяца – по среднемесячным показателям работы прибора, затем – по нормативу. Отметим, что обеспечить своевременную поверку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя и представлять нам документы, удостоверяющие результаты поверки, по закону обязан потребитель (в случае квартирных счетчиков) либо управляющая компания (в случае ОДПУ). Поверку проводят специализированные организации (в период пандемии, после снятия жестких ограничительных мер, они возобновили поверки). Так, поверку приборов учета горячей и холодной воды может выполнить любая организация, у которой есть аттестат аккредитации на проведение таких работ, выданный Федеральной службой по аккредитации.



Аналогичная позиция и у другой энергокомпании – АО «ЛГЭК».



- С 6 апреля по 31 декабря 2020 года был установлен мораторий на поверку приборов учета. Показания приборов учета, у которых срок поверки истек в указанные даты, принимались при расчете платы. В настоящее время срок действия моратория закончен. Все приборы учета с истекшим сроком подлежат поверке. Жители Липецка могут обратиться в любые специализированные организации, имеющие аккредитацию на оказание таких услуг. Перечень организаций, имеющих аккредитацию на осуществление деятельности по поверке приборов учета, размещен на сайте Росаккредитации, - сообщили в энергокомпании.



