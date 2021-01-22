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Новое о коронавирусе к 22 января: китайские ученые обнаружили «запасной путь» для проникновения SARS-CoV-2 в легкие

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#коронавирус
Новое о коронавирусе к 22 января: китайские ученые обнаружили «запасной путь» для проникновения SARS-CoV-2 в легкие

Исследования китайских ученых показали – новая коронавирусная инфекция попадает в легкие и бронхи не только через белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и через фермент AXL.  

Исследователи из ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян и учёные Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу провели совместное исследование и обнаружили еще один путь проникновения вируса SARS-CoV-2 в легкие и бронхи. Они пришли к выводу, что наряду с белком ACE2, который считается основным каналом проникновения коронавируса в клетку человека, SARS-CoV-2 также проникает с использованием фермента AXL. Итоги своей работы они опубликовали в журнале Cell Research, сообщают «Известия».  

Основным путем распространения вируса в организме считается белок АСЕ2. Эксперты из Поднебесной предположили, что помимо ACE2 есть другие рецепторы, которые способствуют проникновению вируса в клетки дыхательной системы. Китайские специалисты выбрали белки, особо уязвимые к коронавирусной инфекции. Затем их заражали коронавирусом нового типа и смотрели, как эти наборы будут на него реагировать. В рамках эксперимента ученые измерили уровни 22 белков в зараженных клетках органах пациентов в лабораторных условиях и установили, каким образом вирус соединяется с рецепторами.  

Результаты проведенного исследования показали, что экспрессия белка ACE2 оказалась гораздо выше в пищеварительных органах и почках, а не в дыхательных путях. В последних же гораздо активнее проявляется рецептор тирозин-протеинкиназы AXL, который и взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2. Добавим, AXL - мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы. Он участвует в дифференциации клеток и создании иммунного ответа, а также отвечает за их выживание. 

Исследования специалистов показали, что отключение этих рецепторов сильно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека. Учёные убеждены, что их открытие позволит создать более эффективные лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией 

Если эти данные подтвердят ученые из других стран, это даст дополнительное понимание механизма развития коронавирусной инфекции, а значит, определит еще одну мишень для поиска лекарственных препаратов, сказал «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов. А вот руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что пока рано говорить, является ли AХL единственным корецептором, через который SARS-CoV-2 проникает в легкие и бронхи: «Сами китайские исследователи говорят, что, возможно, есть еще какие-либо корецепторы на поверхности клеток и их необходимо дополнительно изучать». Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru считает, что открытие группы учёных из Китая, обнаруживших новый белок, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки лёгких и бронхов, пока не даёт возможности разработать новое эффективное лекарство против COVID-19. «Новый способ проникновения в лёгкие может объяснить, почему у некоторых заболевание протекает тяжело, массивно, это может объяснить нам поведение вируса, но пока не даёт возможности придумать новое лекарство», - пояснила она.  

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 97 580 869 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 090 370 человек, вылечились 68 677 078 заразившихся. В России выявлено почти 3,66 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Италии, Турции, Испании, Германии. Более миллиона заразившихся – в Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу. 

 
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#коронавирус

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