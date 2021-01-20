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53 минуты назад
В Госдуме разработали закон о запрете для иностранцев суррогатного материнства
Иностранцам будет запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей на территории РФ
Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым разработали законопроект, который ужесточает правила суррогатного материнства в России.
Проектом документа предлагается ввести запрет на пользование услугами суррогатных матерей людям, не состоящим в браке, а также иностранцам.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности».
По мнению авторов законопроекта, чтобы избежать подобных угроз, услугами суррогатных матерей нужно позволять пользоваться только тем, кто состоит в зарегистрированном браке, где женщина не может выносить ребенка по медицинским показателям. Родители, по мнению депутатов, должны быть не старше 55 лет и не моложе 25 лет, а их брак зарегистрирован не менее чем год назад, сообщает Лента.ру.
Законопроект также запрещает рекламировать суррогатное материнство. По мнению авторов документа, "повсеместная, доступная реклама суррогатного материнства не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности". "Такая реклама, направленная на получение материальной выгоды от рождения человека, по сути, торговлю детьми, - аморальна. Она позволяет открыто предлагать свои услуги по суррогатному материнству множественным посредническим организациям, также получающим свою выгоду от этой торговли", - резюмируют депутаты.
Законопроект пока не внесен в Госдуму, он будет проходить общественное обсуждение.
Проектом документа предлагается ввести запрет на пользование услугами суррогатных матерей людям, не состоящим в браке, а также иностранцам.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности».
По мнению авторов законопроекта, чтобы избежать подобных угроз, услугами суррогатных матерей нужно позволять пользоваться только тем, кто состоит в зарегистрированном браке, где женщина не может выносить ребенка по медицинским показателям. Родители, по мнению депутатов, должны быть не старше 55 лет и не моложе 25 лет, а их брак зарегистрирован не менее чем год назад, сообщает Лента.ру.
Законопроект также запрещает рекламировать суррогатное материнство. По мнению авторов документа, "повсеместная, доступная реклама суррогатного материнства не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности". "Такая реклама, направленная на получение материальной выгоды от рождения человека, по сути, торговлю детьми, - аморальна. Она позволяет открыто предлагать свои услуги по суррогатному материнству множественным посредническим организациям, также получающим свою выгоду от этой торговли", - резюмируют депутаты.
Законопроект пока не внесен в Госдуму, он будет проходить общественное обсуждение.