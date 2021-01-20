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сегодня, 10:16

Трамп попрощался с американцами

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#Трамп
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Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью.

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту главы государства. Выдержки из его речи частично опубликованы пресс-службой Белого дома 19 января.

По его словам, в качестве государственного лидера он подтвердил "священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом".

"Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше", — сказал он.

Уходящий президент назвал себя первым американским лидерам за последние десятилетия, не начавшим ни одной войны, - передает РИА Новости.

Он заявил, что крайне горд быть американцем, поэтому он опасается за будущее великой нации. Трамп также отметил, что будет молиться за успехи администрации Джо Байдена в обеспечении процветания и национальной безопасности страны.

Нынешний американский лидер также отметил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. По его словам, политическое движение, которое он начал, "еще только начинается".

Трамп сказал, что считает свое президентство успешным. Он предостерег США от "потери уверенности в своем величии".

Жена главы государства Меланья Трамп также выступила с прощальным обращением к американцам. В своей речи она призвала граждан США отказаться от насилия.

Меланья Трамп поблагодарила медиков и всех тех, кто помогает бороться с пандемией коронавируса. Она заявила, что скорбит о жертвах новой инфекции, и напомнила американцам о ценности каждой жизни.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября минувшего года. Их выиграл кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако Дональд Трамп отказался признать поражение. Он неоднократно заявлял о многочисленных нарушениях в ходе голосования.

Штаб Трампа попытался оспорить через суд результаты голосования в ключевых штатах, но это не принесло результата.

6 января 2021 года американский конгресс утвердил итоги голосования коллегии выборщиков, признавших Байдена победителем.

В тот же день сторонники Трампа осадили Капитолий, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Позднее палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Тогда в здание Капитолия проникли как минимум 300 человек. В связи с событиями в Вашингтоне ФБР возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям может стать лишение свободы до 20 лет, - пишут "Известия".

Инаугурация нового президента пройдет 20 января 2021 года. Во многом эта церемония будет напоминать предыдущие. Но пандемия и недавний штурм Капитолия все же внесли свои коррективы, так что изменений будет немало.

Накануне Байден также выступил перед сторонниками в родном Делавэре, после чего вылетел в американскую столицу.

Прощание с Делавэром у него вышло эмоциональным: голос дрожал, и он явно старался не разрыдаться, когда вспоминал сначала умершего от рака сына, а потом свою 30-летнюю политическую карьеру сенатора от штата, - передает НТВ.

Подготовка к инаугурации почти завершена. Парк перед Капитолием, куда раньше всегда пускали людей, на этот раз закрыт. Вместо публики - тысячи американских флажков, в одном месте цвета даже так совпали, что вышло, как будто выложили российский триколор. А американские спецслужбы заканчивают проверять политические воззрения гвардейцев, охраняющих церемонию. Двенадцать человек уже забраковали за связи с ультраправыми группировками. Пентагон вдобавок к 25-тысячной армейской группировке, которая сейчас охраняет Вашингтон, направляет еще 750 специалистов по химическому, бактериологическому и ядерному оружию.
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#Трамп
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