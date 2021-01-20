Общество

46 минут назад

Качество ремонта сквера оценит судебная экспертиза

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#сквер #ремонт #иск #суд #штраф
Качество ремонта сквера оценит судебная экспертиза

Арбитражный суд назначил судебную экспертизу по делу о ненадлежащем исполнении работ при капитальном ремонте сквера «Отрада» в селе Становое.

Становлянская администрация обратилась в арбитражный суд региона с иском в адрес ООО ответственностью «СтройСервис 48». Чиновники уверены, что компания, выполнявшая ремонт сквера в районном центре, выполнила свою работу некачественно. Представители администрации потребовали взыскать с ответчика 1,9 млн рублей убытков и пени.

- Между истцом и ответчиком заключен контракт на капитальный ремонт сквера «Отрада» в селе Становое. В декабре 2019 года работы выполнены подрядчиком и оплачены в полном объеме. Гарантийный срок на качество выполненных работ составляет пять лет. После приемки на спортивной и детской площадках обнаружились существенные недостатки выполненных работ: нарушение равномерного цветового решения поверхности слоя резинового покрытия, неоднородность структуры уложенного слоя, частичное некачественное приклеивание резинового покрытия к основанию, вздутие и сколы краски на детском игровом оборудовании. Подрядчику была направлена претензия с требованием об устранении дефектов, но компания оставила претензию без ответа. Из-за этого истец обратился в суд, - сообщает пресс-служба регионального арбитражного суда. - В ходе рассмотрения дела истец изменил предмет иска: в итоге просил обязать ответчика в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ и взыскать штраф в размере 123 446 рублей. В судебном заседании ответчик ходатайствовал о назначении судебной экспертизы по делу.

Суд удовлетворил ходатайство ответчика и отложил судебное заседание на 2 марта 2021 года.
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#сквер #ремонт #иск #суд #штраф

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