Погода в Липецке

сегодня, 17:43

В Липецкой области безветренно и до -26

808
#мороз
В Липецкой области безветренно и до -26

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в гребне южного антициклона – местами возможен небольшой снег, на улице от - 25 до -15 градусов, 22 января с приближением обширного циклона с запада ожидаются снег и потепление. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 января – 18-20 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, 21 января – 13-15 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже нормы, 22 января – 2-4 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 21 до 26 градусов мороза, днем будет от 12 до 17 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 23 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 14 до 16 градусов мороза. 

День 20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.  
808
#мороз

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